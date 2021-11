Otmuchów. Jak wypadło wezwanie na akcje spółki?

W wyniku wezwania na akcje ZPC Otmuchów, ogłoszonego przez Tornellon Investments i Kervan International, zawarto transakcje na 98.020 akcji spółki - podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie.

18-11-2021

Spółka Tornellon Investments nabędzie prawa do akcji będących przedmiotem zapisów w odpowiedzi na wezwanie w dniu 19 listopada 2021 r.



We wrześniu Tornellon Investments i Kervan International wezwały do sprzedaży 8.941.631 akcji ZPC Otmuchów, stanowiących 35,07 proc. akcji i głosów na walnym zgromadzeniu spółki, po cenie 3,63 zł za papier. W wyniku wezwania podmiot nabywający akcje, czyli Tornellon Investments, chciał osiągnąć 100 proc. akcji i głosów na WZ spółki.



Na początku listopada fundusze reprezentowane przez PTE PZU i PKO BP Bankowy PTE, które posiadają łącznie 6.274.280 akcji spółki, co stanowi 24,61 proc. kapitału zakładowego i głosów na jej WZ, zawarły porozumienie.



Zobowiązały się m.in do niezbywania akcji spółki do dnia 30 listopada 2021 r. za wyjątkiem sprzedaży akcji po cenie nie niższej niż 5,50 zł za jedną akcję w ramach wezwania na sprzedaż 100 proc. akcji spółki skierowanego do wszystkich akcjonariuszy lub bezwarunkowej oferty zakupu akcji skierowanego przez jakikolwiek podmiot do wszystkich pozostałych akcjonariuszy, obejmującej wszystkie akcje posiadane przez pozostałych akcjonariuszy spółki.

Otmuchów i przejęcie przez Kervan Gida

W treści wrześniowego wezwania Tornellon Investments informował, że traktuje zakup akcji ZPC Otmuchów, jako strategiczną inwestycję długoterminową i nie zamierza zmieniać zasadniczo profilu działalności spółki ani lokalizacji prowadzenia jej działalności.



Tornellon Investments to podmiot zależny wobec drugiego wzywającego, spółki Kervan International, która należy z kolei do tureckiej firmy Kervan Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi.



W maju 2021 r. ZPC Otmuchów informował, że Warsaw Equity Management i Xarus Holdings zawarły z Kervan Gida Sanayi Ticaret Anonim Şirketi oraz jego nowo powołanym celowym podmiotem zależnym przedwstępną warunkową umowę sprzedaży 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki celowej, do której przed finalizacją transakcji mają w formie aportu zostać wniesione wszystkie posiadane przez WEM i Xarus akcje spółki ZPC Otmuchów, a także potencjalnie posiadane akcje przez podmioty powiązane osobowo z WEM, jednak nie więcej niż 66 proc. akcji.



Cena sprzedaży akcji ZPC Otmuchów została ustalona w oparciu o wartość 100 proc. kapitału zakładowego ZPC Otmuchów i wynosi 23,5 mln euro. Kwota ta miała podlegać korekcie o zadłużenie netto i wartość kapitału obrotowego grupy na dzień zamknięcia transakcji. Umowa obejmowała również zobowiązanie do sprzedaży przez Xarus na rzecz spółki z Grupy Kervan wszystkich posiadanych przez Xarus akcji Przedsiębiorstwa Wyrobów Cukierniczych "Odra". Cena nabycia została ustalona na 3,8 mln euro.