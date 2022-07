Otmuchów ma nowego prezesa. To doświadczony menedżer w branży FMCG

Zarząd ZPC Otmuchów S.A. poinformował, że 15 lipca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała z tym samym dniem do zarządu spółki Marcina Kuklińskiego powierzając mu funkcję prezesa zarządu.

Marcin Kukliński został nowym prezesem zarządu ZPC Otmuchów. fot. Linkedin/shutterstock

Marcin Kukliński prezesem Otmuchowa

Do zarządu Otmuchowa dołączyła także Monika Butz.

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej Zarząd Spółki będzie składał się z trzech osób, a powołanie Marcina Kuklińskiego oraz Moniki Butz do Zarządu Spółki następuje na czas określony do dnia 31 stycznia 2023 r.

Kto zasiada w zarządzie ZPC Otmuchów?

Mając powyższe na uwadze aktualnie Zarząd Spółki funkcjonuje w następującym składzie:

1. Pan Marcin Kukliński - Prezes Zarządu

2. Pan Oguz Ay - Członek Zarządu

3. Pani Monika Butz - Członek Zarządu

Kim jest Marcin Kukliński, nowy prezes Otmuchowa?

Marcin Kukliński od kwietnia 2017 r. związany jest z Grupą Otmuchów. Jest kierownikiem zakupów i logistyki z doświadczeniem w branży FMCG - w ramach wydatków pośrednich i bezpośrednich, zarządzający międzynarodowymi i lokalnymi zespołami w Europie Północnej i Środkowej oraz znacznymi budżetami zakupowymi.

Zarządzał od początku do końca kilkoma projektami outsourcingowymi dotyczącymi współprodukcji i konfekcjonowania produktów spożywczych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu dostawcami usług profesjonalnych, wydatków bezpośrednich, co-manufacturing i co-packingu; rynków towarowych; zarządzaniu kategoriami; negocjacji kontraktowych na poziomie lokalnym i regionalnym; budowaniu i wdrażaniu oraz polityki i narzędzi zakupowych, procesach P2P. Posiada szeroką wiedzę na temat całego łańcucha dostaw, w tym transportu, magazynowania, produkcji i planowania popytu.

Jakie wykształcenie posiada Marcin Kukliński, nowy prezes Otmuchowa?

Marcin Kukliński posiada wykształcenie wyższe.

Ukończył Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na kierunku Inżynierii Lądowej [ang. Civil engineering, msc] oraz studia podyplomowe na kierunku Handel Zagraniczny [ang. Foreign trade, postgraduate] na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Vrije Universitat Brussels Scholarship, thesis.

Doświadczenie zawodowe:

04.2017 r. do dziś - Dyrektor Działu Zaopatrzenia i Planowania w ZPC Otmuchów S.A. [Head of procurement and planning].

06.2016 - 04.2017 - Konsultant Biznesowy w Słodkie Hawo [Business consultant and export development].

01.2016 - 06.2016 - Dyrektor Działu Zamówień Publicznych i Rozwoju w CEDC International [Head of procurement and development].

05.2012 - 12.2015 - Dyrektor Działu Eksportu [Head of Export] w Lotte Wedel.

01.2010 - 04.2012 - Dyrektor Działu Zaopatrzenia w [Head of procurement] Lotte Wedel.

01.2004 - 12.2009 - Kierownik ds. Zamówień Operacyjnych [Operational procurement manager NCEE] w Cadbury plc.

2002 - 2004 - Global category manager w Cadbury plc.

1994 - 2004 - Head of procurement, Customer service manager w Cadbury plc.

Kim jest Monika Butz, nowa członek zarządu Otmuchowa?

Monika Butz - Członek Zarządu ZPC Otmuchów S.A.

Monika Butz posiada wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości i finansów. Posiada szeroka wiedzę z zakresu zarządzania finansami oraz znajomość MSR i MSSF oraz UoR. Od 2009 r. związana z Grupą Otmuchów.

Wykształcenie:

2022 -02 - obecnie: Executive Master of Business Administration MBA, Collegium Humanum Szkoła Główna Menadżerska Warszawa.

2016 - MSSF i MSR, Studia podyplomowe, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław.

2014-2015 - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Studia podyplomowe, WSB, Wrocław.

2009-2010 - Rachunkowość Zarządcza, Studia podyplomowe, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław.

2010-2012 - Rachunkowość finansowa i zarządcza, Magister, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław.

2001-2004 - Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, licencjat, PWSZ, Nysa.

Doświadczenie:

01.2020 - obecnie Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy, Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. / Grupa Otmuchów.

10.2017 - 01.2020 - Główna Księgowa, Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. / Grupa Otmuchów.

01.2010 - obecnie - IR Manager, Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. / Grupa Otmuchów, Nysa.

01.2013 - 01.2019 - Główna księgowa, Victoria Sweet / Otmuchów Logistyka, Nysa.

01.2015 - 01.2017 - Z-ca Głównego księgowego, Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

01.2009-01.2015 - Księgowa, Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.