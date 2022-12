Aż 54% Polaków uważa sernik za swoje ulubione świąteczne ciasto. Dalej plasują się makowiec (52%) i pierniczki (31,7%). Czy znacie historię i rodzaje tego ciasta?

Jakie rodzaje serników są najpopularniejsze na święta?

Pierwszy przepis na sernik

Jeśli zapytamy przeciętnego Polaka, które słodkości uważa za najlepsze na świątecznym stole, to usłyszymy odpowiedź chórem – sernik! O tym cieście pisał nawet starożytny grecki filozof Agimus. Z jego notatek możemy się dowiedzieć, że w dawnych czasach częstowano nim zwycięzców olimpiad. Tak brzmiał pierwszy przepis na sernik: „2 kilogramy sera dobrze pokruszyć w moździerzu, dodać 1 funt chleba z mąki pszennej, wymieszać z serem, dodać 1 jajo i wszystko dobrze wymieszać. Uformować placek i piec na gorącym kamieniu”. Popularność sernika wzrosła po ekspansji Rzymian. W tym czasie zaczęły się pojawiać nowe przepisy.

Dzisiaj jest to bez wątpienia „gwóźdź programu” nie tylko przy świątecznym stole, ale i na zwykłym rodzinnym obiedzie.

Sernik świąteczny ulubionym świątecznym ciastem

Według badania przeprowadzonego przez SW Research aż 54% Polaków uważa sernik za swoje ulubione świąteczne ciasto. Dalej plasują się makowiec (52%) i pierniczki (31,7%).

Co ważne, przepis na sernik jest wyjątkowo prosty. Można do niego dodać wiele różnych składników – rodzynki, mak, owoce, kakao, czekoladę – słowem, wszystko, na co tylko przyjdzie nam ochota. Dużą zaletą jest to, że może być on pieczony w piekarniku lub robiony na zimno, co pozwala uzyskać zupełnie inny efekt. Choć wariacji na temat tego ciasta jest wiele i co roku powstają nowe interpretacji deseru na bazie sera, to najpopularniejsze są te rodzaje serników, których tradycje sięgają jeszcze z XIV wieku.

Sernik krakowski - jak go zrobić?

Jest to typowy, tradycyjny sernik z rodzynkami, upieczony w prostokątnej formie. Jest przygotowany na bazie masy serowej z bakaliami i pod spodem z kruchego ciasta. Jest chętnie wybierany dlatego, że bardzo długo zachowuje swoją świeżość. Nawet tydzień po świętach możesz rozkoszować się jego smakiem, jeśli przechowujesz go w niskiej temperaturze. Jego idealnym dopełnieniem będzie skórka pomarańczy, którą można ozdobić wierzch sernika.

Sernik wiedeński - jak go zrobić?

Sernik wiedeński jest połączeniem szlachetności i jednocześnie prostoty. To król pośród wszystkich serników. Jest pieczony bez spodu, z dużą ilością jajek i tłustego twarogu. Jest bardzo puszysty, delikatny i nie opada po upieczeniu. To klasyka, która sprawdza się zawsze.

Sernik królewski - jak go zrobić?

To ciasto swoim wyglądem bardzo przypomina słynny włoski deser tiramisu. Główne składniki to kakao, pyszna masa serowa i ciasto kruche. Sernik krakowski i wiedeński są do siebie bardzo podobne, natomiast sernik królewski wręcz przeciwnie – jest bardziej mięsisty i kremowy.

Sernik na zimno - jak go zrobić?

Jak sama nazwa wskazuje, nie jest to sernik do pieczenia. Choć głównie jest wybierany na letnie dni (idealnie chłodzi!), to sprawdzi się również zimą – jako szybka i lekka alternatywa popularnego deseru. Można spróbować użyć do niego mascarpone lub kremowy serek, dzięki czemu uzyskamy zupełnie inną konsystencję. Można pokusić się również o stworzenie kolorowej masy żelatynowej, a do niej idealnie pasują owoce w tych samych barwach.

Jak zrobić sernik? Jak się piecze sernik?

Ile krajów jest na świecie, tyle tradycji i przepisów na sernik. Wiecie, że w całym świecie istnieje ponad 1000 przepisów na sernik? Sprawdźmy, jakie zwyczaje panują za granicą!

W Japonii sernik jest przygotowany nie w piekarniku, a w kąpieli wodnej i przypomina suflet. W Hiszpanii sernik nie jest podobny do tego znanego nam z Polski, ponieważ przypomina raczej spalony placek. Przepis ten doczekał się nawet swojej nazwy – to sernik baskijski. Z kolei sernik królewski, o którym była mowa wcześniej, tradycyjnie pochodzi z Niemiec. Zupełnie innej konsystencji ciasta można spodziewać się w USA – tu króluje przepis na bazie kremowego serka.

Każdy kraj na swój własny przepis na sernik, ale jedno jest pewne – to ciasto zasługuje na to, by uszlachetnić swoją obecnością świąteczny stół.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl