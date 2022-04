Pączki Ekipy odniosą sukces mimo krytyki? "Kupi je młodzież, a nie dietetycy"

W przypadku pączków prawdopodobnie zadziała taki sam mechanizm jak przy Lodach Ekipy. Pomimo krytyki części środowiska produkt odniesie sukces - komentuje Anna Rezner, Client Service Director w Gameset & Lifetube.

Autor: AT

Data: 04-04-2022, 10:50

Krytyka nie zaszkodzi sprzedaży pączków Ekipy? fot. za YouTube

Jak internet odebrał pączki Ekipy?

Pod koniec marca Biedronka wprowadziła do sprzedaży donuty Ekipy Friza. To kolejny etap współpracy youtuberów z marką Dooti Donuts. W pierwszych dniach dystrybucji pączków, przez internet przetoczyła się fala krytyki pod adresem składu produktu. Temat opisywaliśmy szerzej w tekście: Donuty Ekipy w Biedronce. Jaki mają skład?

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Anna Rezner, Client Service Director w Gameset & Lifetube ocenia w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że można było zarządzić tą sytuacją skupiając się na smaku i stronie wizualnej produktu, ale i przede wszystkim na tym, aby był on umieszczony w jakimś konkretnym kontekście komunikacyjnym.

- Samo wypuszczenie produktu w przypadku tak popularnych twórców internetowych odnosi natychmiastowy efekt sprzedażowy, co miało już miejsce kilkukrotnie. Jednak robiąc szum komunikacyjny warto zwrócić uwagę na to, w jakim kontekście umieszczamy produkt. Wówczas skierowujemy uwagę odbiorcy albo na konkretne cechy produktu, albo jego rolę, którą przypiszemy mu w komunikacji samych twórców. Tu nie było żadnego kontekstu, zabrakło strategii mówienia o produkcie i internauci sami sobie wybrali, na co zwrócą szczególną uwagę - dodaje.

Pączki Ekipy jednak powtórzą sukces lodów?

Ekspertka zwraca uwagę, że w przypadku donutów prawdopodobnie zadziała taki sam mechanizm jak przy Lodach Ekipy.

- Pomimo krytyki części środowiska produkt odniesie sukces. Pamiętajmy o tym, że wpływ popularnych twórców na produkty kupowane przez młodych odbiorców jest ogromny. Często sygnowanie produktu znanym nazwiskiem czy marką, zupełnie wystarczy do osiągnięcia sprzedażowego sukcesu. Wprawdzie trendy zdrowożywieniowe są obecnie silne, jednak nawet w komentarzach widzimy podzielone zdania odbiorców, nie są to wyłącznie negatywne komentarze. Pamiętajmy, że to oni kupują te produkty, a nie krytycy żywieniowi - dodaje.

Pączki Ekipy sprzedadzą się mimo krytyki?

Anna Rezner uważa, że sukces sprzedażowy pączków Ekipy może iść w parze z jego krytyką pod kątem składu.

- Niemniej to od marek i samych twórców zależy, czy wybiorą drogę społecznej odpowiedzialności, czy jednak będą promować produkty atrakcyjne dla młodych, nie zważając na ich jakość i konsekwencje ich spożywania. Ostatecznie czym różni się promowanie niezdrowego pączka od napoju najbardziej rozpoznawalnej marki na świecie - wskazuje.