Jak prowadzimy wewnętrzne analizy w dziale marketingu zachowań konsumentów i tego jak oni dokonują decyzji zakupowych, to widzimy z tygodnia na tydzień jakieś zmiany – powiedziała Klaudia Strojwąs, Marketing Manager w Dziale Wsparcia Sprzedaży w spółce PAULA Ingredients, podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022.

Jakie są obecnie największe wyzwania producentów przekąsek naturalnych? / fot. PTWP

Jakie są obecnie największe wyzwania producentów przekąsek naturalnych?

W trakcie debaty „Alkohole i przekąski – gwiazdy sklepowej półki” Klaudia Strojwąs opowiedziała o wyzwaniach producentów naturalnych przekąsek w obecnej sytuacji gospodarczej w Polsce.

– Jako marka PAULA Ingredients w okresie wojny wykorzystaliśmy swoją szansę. Pomijając akcje charytatywne i przekazywanie żywności długoterminowej, zajęliśmy się tworzeniem produktów dla wojska. To była dla nas szansa i stworzyliśmy gamę produktów wysokobiałkowych, z witaminami i składnikami mineralnymi, które dostarczały sporą dawkę energii. Jeżeli chodzi o przekąski, to faktycznie obserwujemy ciągłe zmiany nawyków konsumentów. Tutaj ścierają się dwa kierunki. Z jednej strony społeczeństwo jest zestresowane i idzie w kierunku słodkich przekąsek, batoników i ciasteczek. A z drugiej strony jest nurt zdrowej żywności i tutaj obserwujemy silne wzrosty zainteresowania zdrową żywnością i zamiennikami mięsa. Mamy taki dylemat, bo nie wiadomo, jak interpretować sytuację rynkową, bo zmiany z tygodnia na tydzień są coraz większe. Faktycznie musimy reagować szybko i próbować wyczuć tendencję rynkową i jakoś się do tego dopasować – stwierdziła Klaudia Strojwąs.

Klaudia Strojwąs przyznała, że dużym wyzwaniem dla producentów są koszty produkcji oraz rosnące ceny surowców.

– Ceny surowców wzrosły u nas. Wzrosty cen sezonowych owoców i warzyw są dwucyfrowe. Bazujemy na dostawcach lokalnych, na polskich składnikach. Sytuacja jest trudna. Wzrosły koszty opakowania i transportu. Tych czynników składowych na finalny produkt jest tak dużo i te wahania są na tyle duże z tygodnia na tydzień, że naszym dylematem jest decyzja, co dalej i w które produkty powinniśmy iść, bo może okazać się, że w przyszłym roku nasze dobra nie będą tym dobrem konsumentów i nie będą w podstawowym koszyku zakupowym klienta. W związku z czym, możemy w przyszłym roku zauważyć spadki. Naszym obecnym dylematem jest sprostać oczekiwaniom dzisiejszego konsumenta w obecnej sytuacji gospodarczej – tłumaczyła.

Jakie będą trendy na rynku przekąsek w 2023 roku?

W dalszej części debaty poruszyliśmy zdecydowanie przyjemniejsze tematy, jakimi są trendy jedzeniowe. Zdaniem Klaudii Strojwąs jednym z trendów, który będzie się dalej rozwijać, są zdrowe, małe przekąski.

– Mimo kryzysu dalej idziemy do przodu. Naturalne przekąski w ciągu ostatnich kilku lat mają takie swoje 5 minut. Klienci chodzą do sklepu i sprawdzają etykiety, żeby były czyste, żeby były naturalne składniki, bez sztucznych barwników i ulepszaczy. Teraz konsument wybiera świadomie, wybiera zdrowe produkty, często z upraw ekologicznych – oceniła.

– W planach mamy kilka nowych produktów o smakach kuchni azjatyckiej. To są nasze trendy wewnętrzne. Jeśli chodzi o naturalne składniki żywności, to tutaj królują składniki wysokoproteinowe i wysokobiałkowe. Mamy bazy zero waste, które można wykorzystać praktycznie do wszystkiego. Mamy farsze. Zdrowe przekąski wzbogacone w witaminy. Przekąski chrupiące, lekkie, w sam raz do torebki lub na rower. Takie będą trendy – dodała.

