PepsiCo: stawianie konsumenta w centrum uwagi to pozyskiwanie dla niego najlepszych surowców (wywiad)

- Które surowce rolne wykorzystuje w swojej produkcji PepsiCo i które są objęte Programem Agrarnym? Czy w Polsce są to tylko ziemniaki?

PepsiCo w Polsce z surowców rolnych kontraktuje tylko ziemniaki. Są to dwa rodzaje ziemniaków: sadzeniaki służące później naszym dostawcom do hodowli surowca niezbędnego do produkcji chipsów ziemniaczanych w zakładzie w Grodzisku Mazowieckim oraz ziemniaki przemysłowe, które ostatecznie służą do produkcji chipsów naszej wiodącej marki przekąskowej Lay’s. Każdy z tych rodzajów ziemniaków charakteryzuje się zupełnie inną specyfikacją i parametrami jakościowymi.

- Na czym polega ten Program Agrarny? Jakie są główne założenia?

Głównym założeniem Programu Agrarnego w Polsce jest optymalne zaopatrzenie zakładu produkcyjnego w surowiec potrzebny do produkcji. Oznacza to nawiązywanie wieloletniej współpracy z polskimi producentami ziemniaków. Współpraca ta oparta jest na kliku filarach. Po pierwsze, na codziennym wsparciu agrotechnicznym na wszystkich etapach produkcji – od przygotowania pola do sadzenia, na przechowalnictwie kończąc. W ramach tego filaru organizujemy corocznie ok. 6 szkoleń przy współpracy z wiodącymi firmami branży ziemniaczanej oraz ok. 500 wizyt w gospodarstwach naszych dostawców.

Kolejny filar to zrównoważony rozwój gospodarstw, czyli optymalizacja wpływu działań rolniczych na środowisko naturalne i społeczności wiejskie. Jest to związane z naszą polityką „Winning with Purpose” i świadomością, że jako kluczowy gracz na polskim rynku słonych przekąsek mamy znaczący wpływ na kreowanie otaczającego nas środowiska.

Ostatnim filarem jest dobór odpowiednich odmian ziemniaków, które pozwalają naszym dostawcom osiągać powtarzalne plony, a jednocześnie są preferowane przez naszych konsumentów.

- Jakie korzyści z Programu Agrarnego czerpie firma PepsiCo, a jakie – rolnicy?

Główną korzyścią jest satysfakcja z dostarczania najwyższej jakości surowca na potrzeby produkcji uwielbianych przez konsumentów chipsów Lay’s . Poza tym, co z punktu widzenia dostawcy jest najistotniejsze, daje stabilność finansową oraz przewidywalną współpracę, czyli aspekty w dzisiejszych czasach bardzo istotne. Dla PepsiCo program agrarny oraz współpraca z najlepszymi polskimi producentami ziemniaków pozwala na zapewnienie zakładowi w Grodzisku najwyższej jakości surowca do produkcji pysznych chipsów. Jednym z głównych celów polityki „The PepsiCo Way” jest stawianie konsumenta w centrum uwagi, a to możliwe jest tylko wówczas, gdy pozyskujemy dla niego najlepszej jakości surowiec od producentów.