2 października 2023 r. C+F Confectionery and Foods S.A. i Perfetti Van Melle Group B.V. ogłosili, że Perfetti Van Melle nabyła polską fabrykę gumy do żucia w Skarbimierzu, a tym samym sfinalizowała przejęcie działalności Mondelēz International w segmencie gum do żucia w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie (z wyłączeniem Portugalii w oczekiwaniu na zgodę organów regulacyjnych). Przejęcie rozszerza portfolio Perfetti Van Melle, które obejmuje kultowe światowe marki, takie jak Mentos, Chupa Chups i Airheads. Tym samym firma wzmocniła swoją pozycję globalnego lidera w branży cukierniczej.

Perfetti Van Melle nabyła polską fabrykę gumy do żucia w Skarbimierzu; fot. mat. pras.

Fabryka gum do żucia w Skarbimierzu

Fabryka gum do żucia w Skarbimierzu to nowoczesny zakład produkujący gumy do żucia sprzedawane na rynkach europejskich. To także jeden z głównych pracodawców w regionie. Zakład produkcyjny posiada powierzchnię 29 000 m² i działa nieprzerwanie od października 2008 r. Przejęcie fabryki wiąże się z całkowitym utrzymaniem pracującego w niej zespołu (ok 600 osób w Skarbimierzu i Warszawie).

– Zakład w Skarbimierzu staje się ważnym ośrodkiem produkcji gumy do żucia dla wielu rynków. Cieszymy się, że nasza firma powiększa się o nowych pracowników dobrze znających ten biznes i głęboko wierzymy, że ta transakcja to bardzo ważny krok w realizacji naszych celów strategicznych – komentuje Michał Komendziński, Dyrektor Fabryki w Skarbimierzu, Perfetti Van Melle Polska.

Przejęcie obejmuje marki gum do żucia Trident, Dentyne, Stimorol, Hollywood, V6, Chiclets, Bubbaloo i Bubblicious w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie, a także europejskie marki słodyczy, takie jak Cachou Lajaunie i La Vosgienne. Zakłady produkcyjne w Rockford, IL USA i Skarbimierzu w Polsce są również częścią transakcji, zwiększając liczbę operacji produkcyjnych do łącznie 33 lokalizacji.

– Przejęcie to doskonale wpisuje się w nasz strategiczny cel, jakim jest osiągnięcie pozycji światowego lidera w segmencie gum do żucia. Oczekujemy dalszego wzmocnienia naszego portfolio produktowego, zdolności produkcyjnych, dystrybucji rynkowej i wyników finansowych. Podwoimy naszą wielkość w Ameryce Północnej i zwiększymy nasz zasięg w Europie, obsługując większą liczbę konsumentów naszymi ulubionymi markami. Z naszą pasją do gum do żucia, silnym zapleczem innowacyjnym i historią rodzinną, jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni, że możemy powitać nowych ludzi, marki i zakłady, które dziś do nas dołączyły – mówi Egidio Perfetti, prezes C+F Confectionery and Foods S.A. i Perfetti Van Melle Group B.V.

Centrum innowacji w zakresie gum do żucia i opakowań

Wraz z włączeniem ekspertyzy badawczo-rozwojowej dla kategorii gum do żucia, powstanie nowy połączony dział badawczo-rozwojowy z kompetencjami, wiedzą i badaniami, które były budowane przez dziesięciolecia. W rezultacie powstanie nowe wiodące globalne centrum innowacji w zakresie gum do żucia i opakowań.

Dzięki bezpośrednim operacjom handlowym we Francji, Danii i Szwajcarii firma znacznie zwiększ obecność w całej Europie. Firma Perfetti Van Melle powitała blisko 1000 nowych pracowników, zwiększając łączną liczbę zatrudnionych na całym świecie do ponad 19 000.

Portugalska część działalności została zachowana przez Mondelēz do czasu uzyskania zgody portugalskiego organu ds. konkurencji na jej przeniesienie. Perfetti Van Melle oczekuje, że wkrótce otrzyma taką zgodę, po czym portugalska część działalności również zostanie sprzedana i przeniesiona do Grupy Perfetti Van Melle.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl