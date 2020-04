Perfetti Van Melle przekazał swoje produkty personelowi medycznemu

Animex i Agri Plus przekazują sprzęt ochronny do blisko 30 szpitali w Polsce

- Pomaganie to dla nas wartość nadrzędna i dlatego w dobie koronawirusa chcieliśmy wesprzeć tych, którzy pracują na pierwszej linii frontu. Cały personel medyczny to dziś nasi najwięksi bohaterowie. Z niesamowitym oddaniem walczą o nasze życie i zdrowie często zapominając o własnych potrzebach. Chcąc wesprzeć ich w codziennej pracy przekazaliśmy na rzecz akcji #WzywamyPosiłki nasze produkty - cukierki Fruittella i Mentos oraz gumy do żucia Mentos Pure Fresh. Mamy nadzieję, że zapewnią medykom lekkie odświeżenie i chociaż na chwilę umilą czas w tych trudnych okolicznościach – mówi Stephane Tikhomiroff, Dyrektor Zarządzający, Perfetti Van Melle Polska.

#WzywamyPosiłki to ogólnopolska oddolna inicjatywa obywatelska, której celem jest wsparcie personelu medycznego w czasie walki z pandemią. Założenie pomysłodawców „dbamy o tych, którzy dbają o nas” uwzględnia dostarczanie medykom żywności w różnej formie – zarówno pełnych posiłków, jak i produktów spożywczych, przekąsek. W akcji biorą udział restauracje, firmy FMCG oraz przedstawiciele innych sektorów. Perfetti Van Melle Polska dołącza do szerokiego grona darczyńców.

Perfetti Van Melle to jeden z największych reprezentantów branży FMCG, do którego portfolio należą popularne marki tj: Mentos, Fruittella czy Chupa Chups. Firma dystrybuuje w ponad 150 krajach kultowe lizaki, gumy do żucia oraz inne słodkości.