Piątkowski: Kervan Gida wniesie do Otmuchowa dużo know-how

Marek Piątkowski, prezes ZPC Otmuchów będzie uczestnikiem sesji "Konsolidacja: Postpandemiczny rachunek zysków i strat" podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2021.

Autor: AT

Data: 06-11-2021, 12:58

Marek Piątkowski będzie gościem Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2021. fot. PTWP

Prezes Otmuchowa na FRSiH 2021

Marek Piątkowski, prezes ZPC Otmuchów będzie uczestnikiem sesji: Konsolidacja: Postpandemiczny rachunek zysków i strat podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2021. Początek debaty 8 listopada 2021 r. o godz. 11:30

Zarejestruj się!

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Turecki gigant kupuje akcje ZPC Otmuchów i PWC Odra

W maju 2021 ZPC Otmuchów pozyskał inwestora strategicznego - turecką firmę Kervan Gida. Marek Piątkowski mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że jest to transakcja korzystna dla obu stron.

Turcy przejmują Otmuchów

- Z naszej perspektywy, po 28 latach bycia spółką portfelową w funduszach private equity, pozyskujemy inwestora strategicznego obecnego na 85 rynkach na świecie. Dla Kervan Gida głównym produktem są cukierki miękkie, w tym żelki. W naszej strategii, którą przyjęliśmy na początku 2021 roku, określiliśmy, że właśnie żelki są segmentem, który chcemy najbardziej rozwijać. Spotkaliśmy się więc z inwestorem, który najbardziej pasuje do strategii naszego rozwoju - dodał.

Prezes Otmuchowa wskazuje, że Kervan Gida wniesie do Otmuchowa dużo know-how, nie tylko w obszarze żelków.

- Uzyskujemy także dostęp do rynków, na których Kervan jest obecny. Będziemy mogli sprzedawać produkty, których nasz inwestor nie ma w swojej ofercie na rynkach, na których z kolei my nie jesteśmy obecni. Mam tu na myśli cukierki pod marką Odra oraz przekąski słone i słodkie pod marką FreeYu - dodał.

Otmuchów szykuje inwestycje za 100 mln zł

Piątkowski uzupełnia, że dla Kervan Gida akwizycja Otmuchowa oznacza uzyskanie bazy produkcyjnej i zwiększenie dostępu do rynku UE.

- Kervan jest mocno obecny w USA, Rosji, Afryce, Australii czy na Bliskim Wschodzie. Na rynku unijnym szukali mocy i zakładu, który może produkować produkty, które chcą tu sprzedawać, ale także podmiotu, który ma dostęp do rynków zbytu. Mamy dobre relacje z sieciowymi kanałami sprzedaży, jest to więc transakcja korzystna dla obu firm. Daje inwestorowi dostęp do naszego rynku, a Otmuchowowi, oprócz wsparcia finansowego, dostarcza ciekawego know-how, które już nam pomaga i wspiera nas w inwestycjach. W ciągu najbliższego roku zamierzamy zainwestować 100 mln zł w nowe moce produkcyjne w zakładach. To da nam możliwość dostępu do rynków, na których do tej pory nie byliśmy obecni - podsumował.