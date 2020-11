PKZOP o tym jak polscy producenci żywności i handel mogą przestawić się na użycie certyfikowanego oleju palmowego

Olej palmowy jest składnikiem większości przetworzonych produktów spożywczych. Z uwagi na specyficzne właściwości fizykochemiczne oleju palmowego trudno jest go zastąpić zdrowszą lub bardziej przyjazną środowisku alternatywą. Spotkać można go w margarynach, ciastkach, czekoladach, batonach, słonych przekąskach, mleku w proszku, czy pieczywie.

Olej palmowy to najczęściej stosowany olej roślinny na świecie, jednak jego intensywna produkcja przyczynia się do degradacji środowiska. Stale rosnące zapotrzebowanie na olej palmowy oznacza konieczność pozyskiwania nowych obszarów pod plantacje. To wiąże się z wycinką wielkich obszarów lasów tropikalnych w Indonezji i Malezji, które dostarczają ok. 90 proc. produkcji oleju palmowego. Ekstensywna uprawa palmy olejowej prowadzi do wylesienia, grozi wyginięciem wielu gatunków zwierząt i roślin i niestety przyczynia się do łamania praw pracowniczych.

Dlatego też warto stosować olej palmowy z upraw zrównoważonych i uzyskać na to certyfikację.

Jak wygląda ścieżka jaką muszą przejść sieci handlowe i producenci produktów spożywczych, aby przestawić się na wykorzystywanie oleju pochodzącego ze zrównoważonych źródeł?

- Certyfikacja to wieloetapowy proces, w który zaangażowani powinni zostać zarówno doradcy – specjaliści w kwestii certyfikacji RSPO, jak i pracownicy oraz kadra zarządzająca z kluczowych działów firmy. Sama decyzja o rozpoczęciu działania wynika zwykle z prac nad strategią zrównoważonego rozwoju, zewnętrznej presji partnerów biznesowych i konsumentów oraz przeprowadzanych audytów wewnętrznych. Już niedługo na stronie internetowej Koalicji – olejpalmowy.com – pojawi się przewodnik certyfikacji krok po kroku, który, mamy nadzieję, szczegółowo wytłumaczy konieczne do podjęcia kroki – mówi w wywiadzie dla serwisu portalspozywczy.pl Anna Maria Prymas z PKZOP.

Tłumaczy, że aby zgłosić swoją firmę do certyfikacji RSPO należy się zarejestrować na stronie internetowej organizacji (https://www.rspo.org/members/apply). To pierwszy etap procesu, po którym organizacja RSPO w ciągu 6 tygodni przyznaje numer członkowski

Następne kroki to: