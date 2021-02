Podlaskie: Pszczelarze mogą oznakować swoje miody wspólną etykietą promocyjną

Pszczelarze z województwa podlaskiego mogą oznakować swoje miody etykietą "Miód podlaski", którą przygotował samorząd województwa, by promować te regionalne produkty. Chętni właściciele pasiek mogą się zgłaszać do urzędu marszałkowskiego w Białymstoku do 15 lutego.