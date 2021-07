Polacy kochają czekoladę. I chcą poznawać jej nowe warianty

Badania przeprowadzone na zlecenie firmy Wawel pokazują jasno, iż Polacy często i regularnie sięgają po czekolady – gorzkie, mleczne i nadziewane. Przypadający 7 lipca Światowy Dzień Czekolady to dobra okazja, by nieco lepiej poznać zwyczaje zakupowe Polaków związane z tym produktem.

Polacy często i regularnie sięgają po czekolady; fot. unsplash.com

62% ankietowanych deklaruje, iż spożywa czekoladę gorzką przynajmniej raz w miesiącu, zaś 35% – co najmniej raz w tygodniu. Tylko 16% ankietowanych twierdzi, iż nigdy nie jada czekolady gorzkiej.

Podobnie wyglądają wyniki w przypadku czekolad mlecznych – po ten produkt co najmniej raz w miesiącu sięga 64% konsumentów. Czekolady nadziewane wybieramy nieco rzadziej – co piąty ankietowany (21%) degustuje czekoladę nadziewaną przynajmniej raz na siedem dni.

Kupujemy więcej niż jedną tabliczkę czekolady

Nie lubimy się rozdrabniać – gdy w naszym koszyku zakupowym znajduje się czekolada, zwykle jest to więcej niż jedna tabliczka. 40% koneserów czekolady gorzkiej, robiąc zakupy wrzuca do koszyka dwie tabliczki, a kolejne 18% - trzy lub więcej. Podobnie jest w przypadku czekolady mlecznej – w 59% przypadków, w koszykach lądują od razu co najmniej dwa opakowania.

Co ciekawe, miłośnicy czekolad gorzkich zdają się w być w pełni zadowolonymi z jej smaku i rzadziej poszukują innych słodkości. Jak wynika z badań, w dwóch na trzy przypadki, wybierając czekoladę gorzką nie wrzucamy do koszyka już żadnych dodatkowych słodyczy. Kupując czekolady mleczne, inne słodycze dokłada do koszyka 4 na 10 kupujących, a w przypadku czekolad nadziewanych – niemal połowa (46%) koszyków zakupowych poza samą czekoladą zawiera także inne słodkości.

Popularność gorzkiej czekolady

Fani czekolady gorzkiej wyróżniają się również tym, iż mają swoje ulubione, niezmienne smaki. Zapytani o powód wyboru określonej marki czekolady, niemal połowa (49%) twierdzi, iż „zawsze kupuje ten produkt”. W przypadku czekolad mlecznych swoją wierność marce deklaruje już tylko 38% badanych, a 29% ankietowanych potwierdza, iż „dopiero w sklepie zdecydowało się na wybór tego produktu”. Dokonanie wyboru dopiero przy półce deklaruje z kolei jedynie 17% smakoszy czekolad gorzkich.

Na jakie okazje wybieramy nasze ulubione czekolady? W przypadku gorzkich wariantów, 48% badanych twierdzi, iż dokonuje zakupu po prostu dla siebie. Równocześnie, tylko 11% ankietowanych kupuje czekoladę gorzką dla dziecka. Miłośnicy czekolad mlecznych i nadziewanych z kolei w 33% przypadków kupują je dla swoich pociech. Zgodnie zatem z powszechnym przekonaniem, czekoladę gorzką chętniej wybierają ci, którzy cenią sobie wytrawny smak i sami w pierwszej kolejności chcą cieszyć się jej aromatem.

Czekoladowe innowacje

Czekolady to segment pełen licznych nowinek i innowacji. Nie powinno to dziwić, skoro 41,6% ankietowanych Polaków twierdzi, iż „lubi eksperymentować i odkrywać nowe smaki produktów spożywczych”. Firma Wawel może pochwalić się trzema nowościami w kategorii czekolad na przestrzeni ostatnich zaledwie 12 miesięcy.

W linii czekolad Premium w 2020 roku Wawel zmienił opakowania z tworzywa sztucznego na eleganckie kartoniki. Tu poza atrakcyjnym wyglądem pojawia się także aspekt środowiskowy – w skali roku zmiana opakowań oznacza bowiem o 18 ton wyprodukowanego plastiku mniej. Drugą nowością Wawelu było wprowadzenie na rynek limitowanej kolekcji „Ziarna Świata” – to czekolady z jedynie trzech składników, wykorzystujące ziarno kakaowca tylko z określonego regionu świata – Ghany, Kamerunu czy Wenezueli. Wreszcie produkt, który zadebiutował na półkach ledwie kilka tygodni temu: Ekstra Gorzka 100% cocoa, czyli tabliczka stworzona tylko z jednego surowca, bez jakichkolwiek dodatków, także bez dodatku cukru.

– Wyprodukowanie dobrej czekolady gorzkiej o wyjątkowym smaku to niełatwe zadanie – kluczowe są tutaj doświadczenie i nowoczesny park maszynowy. Nasze Czekolady Premium powstają na nowoczesnej linii produkcyjnej, wyposażonej m.in. w najnowszej generacji młyn kulowy i konsze, które zapewniają wyjątkową gładkość oraz jednolitą strukturę czekolady. A to mocno wpływa na doznania smakowe – wyjaśnia Rafał Pulit, dyrektor produkcji w firmie Wawel.

Gorzkie, mleczne i nadziewane czekolady pozostają jednymi z ulubionych słodyczy Polaków. Mamy swoje ulubione smaki, utożsamiamy czekoladę z przyjemnością i sposobem na poprawę nastroju.