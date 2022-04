Polacy ograniczą wydatki na słodycze? "To produkty, które mają charakter luksusu"

W przypadku branży słodyczowej oddziaływanie czynników popytowych może być mniej korzystne ze względu na fakt, że jej produkty mają do pewnego stopnia charakter luksusu - mówi nam Paweł Kowalski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A.

Jak wojna na Ukrainie wpłynie na sektor słodyczy w Polsce? fot. shutterstock

Jak wojna na Ukrainie wpłynie na sektor słodyczy w Polsce?

- Można mówić o trzech głównych kanałach oddziaływania. Pierwszym z nich jest bezpośredni wpływ na handel zagraniczny. W 2021 r. z Polski do Ukrainy, Rosji i Białorusi wyeksportowano kakao i wyroby z kakao (głównie czekoladę i wyroby czekoladowe) o wartości ponad 140 mln euro (7% udziału w łącznym eksporcie). Teoretycznie są to dość znaczące kwoty i w przypadku całkowitego odcięcia trzech wymienionych rynków szybkie przekierowanie sprzedaży byłoby trudne. Trzeba jednak pamiętać, że obie branże większość przychodów generują ze sprzedaży krajowej. W odniesieniu do ich łącznych przychodów sprzedaż do trzech państw uczestniczących w wojnie wynosi około 1,5-2,5%, a zatem jej odcięcie nie oznaczałoby raczej załamania po stronie przychodowej – mówi Paweł Kowalski.

Słodycze odczują wzrost kosztów produkcji

Drugi kanał oddziaływania, na jaki wskazuje ekspert, to koszty produkcji.

- W ciągu pierwszych dni po wybuchu wojny mogliśmy obserwować bardzo nerwową reakcję globalnego rynku zbóż i roślin oleistych, związaną z wysokim udziałem Rosji i Ukrainy w światowej podaży. Nasilenie presji kosztowej może być odczuwalne w branży słodyczowej - wzrost cen ropy naftowej po wybuchu wojny może pociągnąć za sobą zwyżkę globalnych cen cukru (przekierowanie większej części podaży trzciny cukrowej na produkcję biopaliw), a do tego dojdą wzrosty cen mleka i tłuszczów – ocenia ekspert sektora rolno-spożywczego Banku Pekao S.A.

Słodycze mają charakter luksusu

Wreszcie trzecim kanałem jest kanał popytowy. Wskazuje, że ogromna liczba uchodźców z Ukrainy (już obecnie ponad 2 miliony, a w pesymistycznych scenariuszach mówi się o kolejnych) spowoduje przynajmniej przejściowy wzrost popytu na podstawowe produkty spożywcze.

- Niestety, z punktu widzenia konsumentów może się to wiązać z dalszym nasileniem presji inflacyjnej. W przypadku branży słodyczowej oddziaływanie czynników popytowych może być mniej korzystne ze względu na fakt, że jej produkty mają do pewnego stopnia charakter luksusu. Można wręcz żywić obawę, że przy ogólnie szybko rosnących kosztach życia konsumenci mogą ograniczać wydatki na tę kategorię (zarówno w sprzedaży detalicznej, jak i w kanale HoReCa) – ocenia Paweł Kowalski.