1 lutego w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dziś Światowy Dzień Gumy do Żucia. Z tej okazji przypominamy historię gumy do życia.

Narodziny gumy do żucia sięgają lat pięćdziesiątych XIX wieku, a prawdziwą popularność zyskała ona dwadzieścia lat później. Potrzeba żucia jest jednak o wiele starsza. W wielu krajach możemy też spotkać różne tradycje czy praktyki związane z tym orzeźwiającym przysmakiem. Wiele osób nie wyobraża sobie dnia bez żucia swojej ulubionej gumy. Szacuje się, że w Polsce rocznie sprzedaje się 222 miliony jej opakowań, czyli średnio 608 tysięcy sztuk dziennie. Nie wszyscy konsumenci mają jednak świadomość, że guma w wersji bezcukrowej pomaga też dbać o zdrowie zębów.

Guma do życia na świecie. Jak rosła jej popularność?

W latach siedemdziesiątych XIX wieku gumę do żucia spopularyzował Amerykanin – Thomas Adams. Pierwsze gumy do żucia wyglądały jak brązowe bryłki żywicy. William Wrigley, Jr. był natomiast jednym z pierwszych, którzy dodali do niej wyciąg z mięty pieprzowej. Marka Wrigley's Spearmint weszła na rynek w 1893 roku, a jej orzeźwiający smak stał się tak popularny, że w 1914 roku pojawiła się jego „bardziej miętowa” wersja – Doublemint.

Dziś guma do żucia jest sprzedawana na całym świecie w setkach wariantów: różnych kształtach, rozmiarach, smakach i kolorach. Japońscy konsumenci np. mają swoje specyficzne oczekiwania co do tego produktu. Lubią bardzo szeroką gamę smaków i tekstur, a także nietypowe efekty towarzyszące żuciu (np. drętwienie języka). Tradycja żucia gumy po posiłkach jest natomiast szczególnie silnie zakorzeniona w Turcji. W wielu restauracjach wraz z rachunkiem przynosi się orzeźwiającą drażetkę gumy, nie dostaniemy jej jednak po kolacji. Żucie gumy po zachodzie słońca jest tam bowiem uważane za zły omen.

Wielu z nas traktuje gumę do żucia jako element przypisany do nowoczesnego świata. Tymczasem na terenach Skandynawii odnaleziono skamieniały kawałek smoły brzozowej, z ok. 7 tysięcy lat przed naszą erą, z wyraźnym odciskiem ludzkiego zęba – pozostałość „prehistorycznej” gumy do żucia.

Guma do żucia inspiracją dla artystów

W czasach współczesnych produkt ten zyskał niesamowitą popularność stając się nie tylko elementem codziennej rutyny milionów ludzi na całym świecie, ale też inspiracją dla twórców i nieodłącznym elementem kulturowym. O gumie do żucia dekadę temu śpiewał król muzyki pop – Justin Timberlake. Natomiast Maurizio Savigny, włoski rzeźbiarz, był zafascynowany gumą do żucia do tego stopnia, że rozpoczął tworzenie z niej swoich dzieł. W portfolio artysty znajdują się jaskraworóżowe ludziki, zwierzęta i portrety celebrytów. Gumę do swoich pierwszych rzeźb kupował w sklepach i sam żuł do osiągnięcia pożądanej konsystencji.

Obecnie w Stanach Zjednoczonych znajdują się też improwizowane "pomniki" gumy do żucia: na północy w Seattle i na południu w San Luis Obispo. Są to ściany, na których każdy może przykleić swoją gumę – samemu stając się współtwórcą tego niestandardowego „dzieła”.

Bez wątpienia guma do żucia jest znana i lubiana na całym świecie. Tylko w poznańskiej fabryce Mars Wrigley codziennie produkowanych jest 65 milionów drażetek gumy, które trafiają do konsumentów z aż 37 krajów na całym świecie. Żują ją mieszkańcy min. Polinezji Francuskiej, Dubaju, Ekwadoru czy Sierra Leone. W Poznaniu w ciągu jednego roku powstają prawie 24 miliardy sztuk gumy do żucia, głównie miętowej, które stanowi aż 80% produkcji.

Żucie gumy bezcukrowej po posiłku

W codziennym życiu warto zainspirować się tradycjami Turków i sięgać po gumę bezcukrową po posiłkach, w tym też po zachodzie słońca. Jej żucie pomaga wypłukać resztki jedzenia poprzez stymulowanie produkcji śliny. Neutralizuje również kwasy produkowane przez bakterie osadu nazębnego i zmniejsza ryzyko powstawania próchnicy zębów. W 2022 r. badania brytyjskiego King’s Collage dowiodły również, że stosowanie gumy bez cukru redukuje ilość powstającej płytki nazębnej u dorosłych oraz pomaga poprawić stan szkliwa.

