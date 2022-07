Polscy naukowcy chcą wyprodukować prozdrowotne biszkopty. "Tego szukają dziś producenci"

Autor: PAP (op. AT)

Data: 25-07-2022, 14:18

Naukowcy z Karpackiej Państwowej Uczelni (KPU) w Krośnie i Uniwersytetu Rzeszowskiego pracują nad recepturą wypieku biszkoptów bez glutenu, laktozy i białka zwierzęcego. W przeciwieństwie do produktów dostępnych na rynku, nie będą zawierały sacharozy.

Polscy naukowcy chcą wyprodukować prozdrowotne biszkopty. fot. shutterstock

Projekt badawczy otrzymał 186 tys. zł dofinansowania w ramach programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji (PCI).

Jak poinformowała Barbara Krochmal-Marczak z KPU, lider zespołu projektowego, naukowcy pracują na recepturą wyrobu biszkoptów wolnych od glutenu, laktozy, sacharozy, GMO i o podwyższonych wartościach prozdrowotnych. "Ten produkt będzie zatem dedykowany nie tylko osobom z chorobami metabolicznymi, ale także tym, którzy są zainteresowani bezpiecznym i zdrowym żywieniem" - dodała.

Biszkopty bez glutenu i laktozy

W ostatnich latach coraz więcej osób skarży się na nietolerancję glutenu i laktozy w wyniku czego znacznie ogranicza swoją dietę, rezygnując z produktów zawierających te składniki. Jednak w dostępnej ofercie żywności bezglutenowej i bez laktozy występuje niedobór składników pokarmowych m.in. żelaza, cynku, magnezu, witamin z grupy B, błonnika pokarmowego i prowitaminy A.

Zespół podkarpackich naukowców podejmuje próby wypieku biszkoptów z mąk bezglutenowych, czyli z mąki z prosa, ziemniaczanej, ciecierzycy i mąki ryżowej. Jak zaznaczyła Krochmal-Marczak, do podstawowej receptury będzie dodawana mąka batatowa i ekstrakty z naturalnych surowców roślinnych, które podwyższać mają wartość prozdrowotną produktu.

Biszkopty bez sacharozy

Biszkopty opracowane przez naukowców z Krosna i Rzeszowa, w przeciwieństwie do produktów dostępnych na rynku, nie będą zawierały sacharozy, która zostanie zastąpiona naturalnymi związkami cukrowymi o niskim indeksie glikemicznym. Dodatkowo, będą one charakteryzować się zwiększonym o min. 10 proc. poziomem błonnika pokarmowego oraz białka roślinnego w porównaniu do biszkoptów bezglutenowych obecnych na rynku, dzięki czemu będą mogły być spożywane przez osoby preferujące dietę wegańską.

Zdaniem Sławomira Chrobaka z PCI, technologia opracowywana przez naukowców z Krosna i Rzeszowa wpisuje się w najnowsze trendy rynkowe.

"Obecnie producenci żywności poszukują innowacyjnych rozwiązań pozwalających na wprowadzenie nowych produktów, w tym wyrobów ciastkarskich. Po zakończeniu prac przez zespół naukowy, podejmiemy działania zmierzające do wdrożenia tego rozwiązania dla przemysłu" - zapewnił.