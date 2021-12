Polska 5. producentem wyrobów czekoladowych w Unii Europejskiej

Polska jest piątym producentem wyrobów czekoladowych w Unii Europejskiej i czwartym ich eksporterem na świecie. A święta to dla producentów czekoladowych słodyczy czas żniw - pisze w poniedziałkowym wydaniu "Rzeczpospolita".

Polska jest piątym producentem wyrobów czekoladowych w Unii Europejskiej i czwartym ich eksporterem na świecie / fot. unsplash

Według danych agencji Nielsen opublikowanych w poniedziałkowej "Rzeczpospolitej" wartość Polskiego rynku wyrobów czekoladowych w czerwcu 2021 r. wyniosła 7,65 mld zł, co oznacza wzrost o 0,5 proc. rok do roku. "Produkcja sięgnęła w tym czasie 189 tys. ton i utrzymała się na podobnym poziomie jak rok wcześniej" - czytamy w gazecie.

W 2020 r. kraje Unii Europejskiej wyprodukowały 3,54 mln ton słodyczy czekoladowych. Osiem krajów, które wytwarzają najwięcej, to około 90 proc. produkcji całej UE.

Trzej najwięksi producenci produkują niemal 60 proc. europejskich słodyczy czekoladowych: najwięcej Niemcy - 33 proc., dalej Włochy - 15,6 proc. i Francja - 9,2 proc. Na kolejnych miejscach są Holandia - 9, Polska - 6,7 i Belgia - 6,6 proc. Najwięksi światowi eksporterzy to Niemcy - wartość ich eksportu to 4,9 mld dol. (17 proc. udziału w światowym eksporcie słodyczy czekoladowych), Belgia 3,1 mld (11 proc.) i Włochy 2,1 mld (7,3 proc.). Polska awansowała na czwartą pozycję pod względem sprzedaży produktów czekoladowych za granicę, tuż za Włochy. Wartość naszego eksportu to prawie 2,1 mld dol." - podaje dziennik.

Ile Polacy jedzą rocznie czekolady i ile wydają pieniędzy na słodycze?

Gazeta podkreśla, że spożycie czekolady w przeliczeniu na statystycznego Polaka wzrosło z 4 kilogramów w 2007 r. do 5,2 kg w 2020 r. "Nadal jednak wyraźnie odstajemy od światowych liderów konsumpcji czekolady. Austriacy i Niemcy zjadają po 8,3 kg czekolady rocznie" - pisze "Rz".

"Statystyczny Polak na słodycze z dodatkiem kakao wydaje 190 zł rocznie. Najpopularniejszymi produktami są tabliczki czekolady (28,2 proc. rynku) i praliny (27,2 proc.)" - dodaje gazeta.