Polska branża czekoladowa w całkiem dobrej formie (analiza)

Sektor wyrobów czekoladowych ma się dobrze - mimo kryzysu pandemicznego i wyzwań surowcowych, logistycznych oraz zmian zachowań konsumenckich.

Data: 10-10-2021, 13:36

Rynek słodyczy czekoladowych nadal się rozwija / fot. unsplash.com

Polska jest największym rynkiem czekolady w Europie Środkowo-Wschodniej, na którym ok. 50% udziałów posiada grupa trzech firm.

Obecnie Polska jest czwartym co do wielkości eksporterem wyrobów czekoladowych na świecie.

Dane z polskiego rynku wskazują, że polska branża czekoladowa pozostaje w pandemii w całkiem dobrej formie, choć z mniejszą dynamiką wzrostu.

Rynek czekolady: optymistyczne prognozy dla Polski i świata

Wartość światowego rynku słodyczy czekoladowych na koniec 2020 roku była szacowana na 106 mld USD. Mimo okresowego zahamowania spowodowanego pandemią, perspektywy są pozytywne. Z Euromonitor szacuje, że w 2025 roku rynek osiągnie wartość 133 mld USD, co oznacza wzrost o około 25 % w ciągu najbliższych 4 lat.

Polska branża czekoladowa pozostaje w pandemii w całkiem dobrej formie, choć z mniejszą dynamiką wzrostu. Jak wynika z danych agencji Nielsen, wartość naszego rynku wyrobów czekoladowych w czerwcu 2021 roku wyniosła 7,65 mld zł, co oznacza wzrost o 0,5% rdr. Produkcja w pierwszym półroczu br. utrzymała się na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu minionego roku i wyniosła 189 tys. ton.

– Od półtora roku znajdujemy się w nowej rzeczywistości – nauczyliśmy się odpowiadać na wyzwania, kontynuując bieżącą działalność i wykorzystywać pojawiające się szanse. W tej sytuacji, wpływającej na wszystkie obszary funkcjonowania, rynek wyrobów czekoladowych zachował stabilność i wciąż wyróżnia się dodatnią dynamiką wzrostu, choć mniejszą niż w poprzednich latach. Sezon czekoladowy zaczynamy w obliczu wyzwań surowcowych i logistycznych – przed nami intensywny czas, do którego przygotowywaliśmy się przez ostatnie miesiące opracowując ofertę, zabezpieczając dostępność produktów i ciągłość łańcucha dostaw – mówi Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierownik Komunikacji Korporacyjnej w LOTTE Wedel.

Obecnie branża mierzy się ze wzrostem cen w prawie wszystkich kategoriach surowcowych oraz opakowaniowych a także stałych kosztów operacyjnych. Wyzwaniem jest także sytuacja międzynarodowego transportu, na którą wpływają m.in.: wydłużony czas dostaw, wzrost stawek za wynajem kontenerów czy wysokie koszty frachtu morskiego.

Polska czwartym eksporterem wyrobów czekoladowych

Jesli chodzi o eksport - to Polska zajmuje czwartą pozycję na świecie, za Niemcami, Belgią i Włochami. Wartość naszego eksportu to prawie 2,1 mld dolarów, co stanowi 7,3% udziału w eksporcie światowym. Ponadto, w 2020 roku Polska odnotowała najszybszy wzrost wynoszący ponad 13% rdr. Sprzedaż krajowych firm za granicę rosła około dwa razy szybciej niż wicelidera Francji (6,8%) i trzeciej Austrii (6,6%).

Polski nie omijają globalne wyzwania, wynikające głównie ze wzrostu cen transportu kontenerowego czy obaw klientów przed zbyt wysokimi stanami magazynowymi. Jednak mimo wszystko polska ekspansja zagraniczna w tej kategorii ma się nieźle.

– Obecnie kluczowymi rynkami pod kątem rozwoju są dla nas Rosja i cały obszar Wspólnoty Niepodległych Państw, gdzie nasze produkty są dobrze znane, a preferencje konsumenckie zbliżone do tych w Polsce. Widzimy także duży potencjał w krajach Dalekiego Wschodu takich jak Chiny, Japonia, Korea Południowa, Indie czy Tajwan. To nowoczesne i rozwijające się gospodarki, które stanowią dobry fundament dla wzrostu naszego eksportu – dodaje Aleksandra Kusz vel Sobczuk.

Spożycie czekolady w Polsce

W ciągu kilkunastu ostatnich lat spożycie czekolady w przeliczeniu na statystycznego Polaka wzrosło o około 30% – z 4 kilogramów w 2007 roku, do 5,2 kilograma obecnie. Poziom z 2020 roku jest zbliżony do rekordowych 5,3 kg czekolady, które statystyczny mieszkaniec Polski zjadł w 2014 i 2019 roku.

Jednak nadal jemy jej sporo mniej niż na przykład Austriacy czy Niemcy (8,3 kg rocznie na mieszkańca). O ponad 2kg rocznie wyprzedzają nas także Szwajcarzy, Brytyjczycy i Szwedzi.

Statystyczny Polak na słodycze z dodatkiem kakao wydaje około 190 zł rocznie. Najpopularniejszymi produktami są tabliczki czekolady (28,2% rynku) i praliny (27,2% rynku). Na dalszych miejscach znajdują się batony, wafle i figurki. Największy segment na polskim rynku jest obecnie wart ponad 2 mld zł, ok. 2/3 pod względem wartości sprzedaży należy do czekolad mlecznych, a ok. 1/5 do czekolad gorzkich. Znacznie mniejszy udział stanowią czekolady białe oraz pozostałe.