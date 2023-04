Polska jest jednym z głównych unijnych eksporterów słodyczy; odgrywa też ważną rolę na rynku światowym - zwrócili uwagę analitycy Banku Pekao w raporcie "Produkcja i dystrybucja słodyczy. Słodko-gorzkie perspektywy branży".

Sektor produkcji słodyczy, definiowany jako produkcja wyrobów ciastkarskich oraz wyrobów czekoladowych, to - jak wskazano - istotna część krajowego przemysłu spożywczego, odpowiadająca za prawie 6 proc. wartości całego sektora produkcji żywności w Polsce. "Szacuje się, że na krajowym rynku działa ponad 700 producentów, którzy zatrudniają prawie 30 tys. osób" - przekazano.

Dodano, że co dziesiąty zatrudniony w unijnym przemyśle cukierniczym pracuje w naszym kraju. Stwierdzono, że wysokie znaczenie odzwierciedla też pozycja w obrocie międzynarodowym. "Polska jest czwartym największym dostawcą słodyczy na rynek Unii Europejskiej, z 10-proc. udziałem w handlu wewnątrzwspólnotowym. Należy też do czołówki krajów Unii, które eksportują na rynki państw trzecich" - podkreślono.

Według raportu w 2022 r. Polska zajmowała szóste miejsce pod względem wolumenu słodyczy sprzedanych poza UE, z udziałem na poziomie 8 proc. w unijnym eksporcie. "Polska jest też jednym z czołowych światowych eksporterów słodyczy. W 2021 r. nasz kraj zajmował czwarte miejsce pod względem sprzedaży wyrobów czekoladowych oraz dziewiąte w segmencie wyrobów cukierniczych" - zaznaczono.

Analitycy zwrócili uwagę, że sprzedaż zagraniczna jest istotnym kanałem dystrybucji wyrobów produkowanych przez krajową branżę.

"W 2022 r. udział eksportu w przychodach sektora wyniósł 42 proc. w przypadku wyrobów ciastkarskich oraz 37 proc. w przypadku producentów wyrobów czekoladowych i pozostałych słodyczy" - poinformowano. Zwrócono uwagę, że w ubiegłym roku jednym z ważniejszych wyzwań był wpływ wojny w Ukrainie, co znalazło odzwierciedlenie w spadkach sprzedaży na rynek rosyjski i ukraiński. "Dotyczyło to m.in. wyrobów czekoladowych, słodkich herbatników oraz słonych i pikantnych przekąsek" - wyjaśniono. Dodano, że wiele polskich firm ograniczyło obroty z kontrahentami z Rosji; z kolei mniejsza sprzedaż do Ukrainy "najpewniej wynika z pogorszenia sytuacji finansowej gospodarstw domowych w tym kraju i co za tym idzie, spadku popytu".