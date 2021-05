Polski producent chałwy i sezamków z dużym wzrostem sprzedaży

Unito, jeden z największych producentów chałwy i sezamków w Europie, podał najnowsze dane dotyczące sprzedaży w Polsce. W ostatnim kwartale firma odnotowała wzrost sprzedaży chałwy o 45 procent w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku, a sam Brand „Chałwa Unitop” urósł prawie dwukrotnie.

W ostatnim kwartale firma Unitop odnotowała wzrost sprzedaży chałwy o 45 procent w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku, a sam Brand Chałwa Unitop urósł prawie dwukrotnie. fot. materiały prasowe

W sezamkach nowe portfolio firmy pod markami Amki TO GO i Amki Superfoods również prawie podwoiło swoją wartość r/r. Prezes Unitop Marek Moczulski podkreśla, że dąży do podwojenia kategorii chałwy i sezamków w Polsce.

Branża słodyczy wciąż mierzy się z utrudnieniami wywołanymi przez pandemię COVID-19. Wybrane kategorie takie, jak praliny, gumy do żucia czy czekoladki odnotowały poważne spadki sprzedaży. Z kłopotami borykały się również przekąski typu convience. Na znaczeniu zaczęły jednak nabierać kategorie, takie jak chałwa czy sezamki.

Coraz większe zainteresowanie produktami Unitop wpłynęło również na decyzję o poszerzeniu asortymentu. Już w czerwcu w sprzedaży pojawią się nowe warianty smakowe ręcznie wyrabianej chałwy oraz chrupiących sezamków Amki TO GO w polewie jogurtowej, czekoladowej bądź bez dodatku cukrów. Nowości będą dostępne również do zamówienia online w sklepie firmowym.

W pandemii rosną kategorie, takie jak chałwa czy sezamki

Spółka Unitop podała właśnie najnowsze dane finansowe, z których wynika, że podczas pandemii znaczącą wzrosła sprzedaż jej produktów na rynku polskim. Na czele firmy stoi Marek Moczulski, który ma na swoim koncie m.in. restrukturyzację Mieszko, Agros Fortuna czy połączenie Bakallandu z Delectą.

– Cieszę się, że udało nam się wypracować satysfakcjonujące wyniki sprzedażowe i zostajemy wiodącym producentem w swojej kategorii w Polsce. Co drugi konsument kupujący chałwę i sezamki wybiera produkt wyprodukowany przez Unitop. Zależy nam na rozwoju portfolio w naszych markach na rodzimym rynku, ponieważ dziś blisko 80 procent towaru jest eksportowane– mówi Marek Moczulski, prezes zarządu Unitop Sp. z o.o.

–Dążymy do tego, aby kategoria chałwy i sezamków w Polsce zwiększyła się dwukrotnie. Będziemy rozwijać się w różnych obszarach, bacznie obserwując nowe nawyki konsumentów - dodaje.

Unitop rozszerza asortyment w brandowym portfolio

Coraz większe zainteresowanie produktami Unitop wpłynęło również na decyzję o poszerzeniu asortymentu. Już w czerwcu w sprzedaży pojawią się nowe warianty smakowe ręcznie wyrabianej chałwy oraz chrupiących sezamków Amki TO GO w polewie jogurtowej, czekoladowej bądź bez dodatku cukrów. Nowości będą dostępne również do zamówienia online w sklepie firmowym.

– Decyzja o poszerzeniu portfolio w kategorii była naturalną konsekwencją rosnącej sprzedaży naszych produktów. Analizujemy tendencje rynkowe i odpowiadamy na potrzeby konsumentów, dlatego oferujemy im nowe warianty smakowe chałwy. Do sprzedaży trafiły chałwa mleczna, z dodatkiem skórki pomarańczy oraz z żurawiną, dostępne w wygodnym formacie o gramaturze 50 g. - mówi Svetlana Vnučko, Marketing Director, Unitop Sp. z o.o.

- Nowością jest również torcik chałwowy z pistacjami w eleganckim opakowaniu 350 g. Wmaju rozpoczęliśmy letnią kampanię „Aktywne wakacje z AmkiSnacks” promującą nasze produkty i zdrowsze wybory w sieci i na imprezach rodzinnych ¬ dodaje.

Spółka Unitop współpracuje z największymi sieciami detalicznymi zarówno w Polsce, jak i za granicą. Słodycze z Polski trafiają przede wszystkim na Bliski Wschód i w pozostałe części Europy. Dostępne są również w Kanadzie, USA czy Australii – w sumie w ponad 40 krajach na całym świecie.