W polskiej branży produkcji słodyczy wyroby ciastkarskie odpowiadają za około 40% wartości łącznej produkcji. Ostatnie 6 lat to okres stabilnego wzrostu, którego nie zakłóciła pandemia - wynika z raportu Banku Pekao SA.

Ostatnie 6 lat to okres stabilnego wzrostu kategorii ciastek w Polsce; fot. unsplash.com

W 2020 roku, spośród pięciu głównych grup produktowych, jedynie w przypadku przekąsek słonych i pikantnych odnotowano ilościowy spadek r/r.

W latach 2010-22 eksport rósł znacznie szybciej niż import. Efektem był pięciokrotny wzrost dodatniego salda handlu wyrobami ciastkarskimi we wskazanym okresie.

Pomiędzy 2010 a 2022 rokiem eksport do innych państw UE rósł w średniorocznym tempie około 12%.

Jednym z motorów rozwoju eksportu jest segment wafli i gofrów, który odpowiada za 41% łącznej wartości sprzedaży zagranicznej całej kategorii.

Wyroby ciastkarskie - produkcja

Jak napisano w raporcie "Produkcja i dystrybucja słodyczy. Słodko-gorzkie perspektywy branży", w latach 2015-21 wzrost wartości w krajowej branży wyrobów ciastkarskich był wspierany przez rosnące wolumeny produkcji.

Potwierdzeniem dużej odporności krajowej branży wyrobów ciastkarskich na zawirowania związane z pandemią są wolumenowe wyniki produkcji. W 2020 roku, spośród pięciu głównych grup produktowych, jedynie w przypadku przekąsek słonych i pikantnych odnotowano ilościowy spadek r/r. Ujemną dynamikę można tłumaczyć słabszym popytem z sektora gastronomicznego, który jest istotnym odbiorcą w segmencie paluszków, precelków i innych przekąsek. Spadek produkcji był jednak niewielki, zaledwie 1-procentowy.

- Wolumen produkcji poszczególnych wyrobów ulegał wahaniom. Co jednak ważne, na przestrzeni ostatnich lat (2015-21) we wszystkich najważniejszych grupach produktowych odnotowano dodatnią dynamikę. Najszybciej rosła produkcja słodkich herbatników oraz przekąsek. Z kolei najwolniejsze tempo odnotowano w segmencie wafli i gofrów - podano w raporcie Banku Pekao SA.

Wyroby ciastkarskie – handel zagraniczny

W latach 2010-22 eksport rósł znacznie szybciej niż import. Efektem był pięciokrotny wzrost dodatniego salda handlu wyrobami ciastkarskimi we wskazanym okresie.

- Od ponad dekady obserwujemy stabilny wzrost eksportu wyrobów ciastkarskich z Polski. W 2022 roku jego wartość przekroczyła 2 mld euro i była wyższa o 28% niż rok wcześniej oraz o 350% w porównaniu do 2010 roku. Tempo wzrostu eksportu w analizowanym segmencie rynku do 2020 roku było wyższe niż importu. Ponadto wzrost wartościowy eksportu był silniejszy niż ilościowy - podano w raporcie pt. "Produkcja i dystrybucja słodyczy. Słodko-gorzkie perspektywy branży".

UE głównym rynkiem dla polskich ciastek

Głównym rynkiem zagranicznym dla polskich producentów wyrobów ciastkarskich pozostaje Unia Europejska. Pomiędzy 2010 a 2022 rokiem eksport do innych państw UE rósł w średniorocznym tempie około 12%. Oznacza to przyrost wartości o ponad 1 mld euro we wskazanych latach.

- Jednak udział rynku unijnego w łącznej sprzedaży zagranicznej z Polski zmniejszył się z 78% w 2010 roku do 69% w 2022 roku (dla porównania udział UE w łącznym eksporcie żywności z Polski wyniósł 74%). Był to efekt szybkiego zwiększania eksportu do krajów trzecich, którego średnioroczna dynamika rozwojowa wyniosła na przestrzeni poprzednich 12 lat aż 17%. Wynikało to z rosnących obrotów z takimi krajami jak Rosja, Ukraina, Arabia Saudyjska czy Izrael - podano w raporcie Banku Pekao SA.

Wafle o gofry motorem rozwoju eksportu

Jednym z motorów rozwoju eksportu jest segment wafli i gofrów, który odpowiada za 41% łącznej wartości sprzedaży zagranicznej całej kategorii.

- W analizowanym okresie odnotowano wzrost eksportu w przypadku wszystkich czterech głównych grup produktowych, zarówno w ujęciu wartościowym, jak i ilościowym. W najszybszym tempie rosła sprzedaż zagraniczna segmentu słonych i pikantnych przekąsek. W ciągu wskazanych 6 lat wartość wzrosła o 192 mln euro, a udział w łącznym eksporcie wyrobów ciastkarskich z Polski zwiększył się z 14% do 21% - napisano w raporcie.

Dynamiczny rozwój notowała również najważniejsza kategoria eksportowa -

wafli i gofrów. W latach 2015-21 wartość eksportu wskazanego segmentu zwiększyła się o 268 mln euro, a jego udział w sprzedaży zagranicznej wyrobów ciastkarskich wzrósł z 39% do 41%.

