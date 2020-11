Ponad połowa Polaków oczekuje, że biznes będzie się angażować społecznie (badanie)

Przedsiębiorstwa w swoich działaniach powinny stale uwzględniać cele społeczne – tak uważa 63 proc. Polaków. Co czwarty respondent oczekuje od organizacji przyczyniania się do rozwiązywania problemów lokalnych. Ponad połowa (58 proc.) deklaruje, że chętniej kupuje produkty lub korzysta z usług firm działających społecznie w najbliższej okolicy – wynika z badania „Zaangażowanie społeczne firm” Uniwersytetu SWPS na zlecenie firmy Wedel , co do oczekiwań Polaków w obszarze lokalnego zaangażowania biznesu.