Guma do żucia w paskach nie jest już dostępna w niemieckich supermarketach. Sprzedawane są w internecie po absurdalnie wysokich cenach. Co się za tym kryje? - pisze Der Spiegel.

Guma do żucia przedmiotem wartościowym

Ci, którzy szukają gumy do żucia przy kasie w supermarkecie, często wracają ostatnio z pustymi rękami. Klasycznych pasków nie można już spotkać w wielu sklepach. Nadal można je kupić w internecie, jednak w ciągu ostatnich kilku miesięcy ceny poszybowały w górę. Na przykład Spearmint firmy Wrigley jest obecnie sprzedawana po 60 centów za pasek. Opakowanie 120 pasków oferowane jest na platformie sprzedażowej Kaufland za niecałe 70 euro. Dla porównania: jeszcze rok temu pasek kosztował w zwykłych sklepach około siedmiu centów.



Jak to możliwe? Mars, spółka-matka Wrigley, dystansuje się od wysokich cen w supermarketach: zależą od swobody wyboru detalistów.

Gumy do żucia w paskach wycofane z rynku

Dlaczego produkt wycofano z linii produkcyjnych? Mars donosi, że koszty produkcji wzrosły w wyniku agresywnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie. W efekcie zmieniono m.in. receptury.

Jednak faktyczny powód ogromnych skoków cen jest inny: firma Mars-Wrigley zaprzestała produkcji gumy do żucia w paskach pod koniec ubiegłego roku. Te, które są nadal w sprzedaży, to pozostałe zapasy.

Wysokie ceny są oznaką, że malejącą podaż równoważy wysoki popyt. To sprawia, że ​​guma do żucia w paskach jest cennym towarem. Wiele osób kupuje ostatnie opakowania jako zapasy. Dla niektórych guma do żucia w paskach to wspomnienie z dzieciństwa.

Oprócz firmy Wrigley w Niemczech nie było ostatnio innego producenta gumy do żucia w paskach. Obecnie na rynku dominują drażetki.

