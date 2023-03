Mars wycofał z rynku niemieckiego gumy do żucia Wrigley's, Extra i Orbit w paskach i minipaskach. Producent tłumaczy, że przyczyną niecodziennej decyzji był spadający popyt na te produkty.

Mars wycofał z rynku niemieckiego gumy do żucia Wrigley's, Extra i Orbit w paskach. fot. shutterstock

Mars wycofuje znane warianty gum do żucia

Koncern Marsa wycofał ze sprzedaży w Niemczech kilka wariantów popularnych marek gum do żucia jeszcze przed końcem 2022 roku. Chodzi o znane na całym świecie brandy, jak Wrigley's, Extra i Orbit w paskach i minipaskach. Warianty w drażetkach pozostają w sprzedaży.

Mars potwierdził niemieckiej agencji prasowej DPA, że za decyzją o zdjęciu z rynku wspomnianych wariantów gum do żucia stoi malejący popyt na te produkty.

Mars wstrzymał produkcję niektórych gum do żucia w Niemczech

Informację o wycofaniu gum do żucia w paskach potwierdzają także inne niemieckie źródła branżowe. Jak pisze internetowy serwis Frankfurter Allgemeine Zeitung, Mars usunął ze swojego asortymentu całą gamę gum do żucia w paskach i mini-paskach.

Produkcja w Niemczech została wstrzymana pod koniec 2022 roku, a obecnie sprzedawane są tylko ostatnie zapasy - wskazuje gazeta.

Wrigley's to jedna z najstarszych marek gum do żucia na świecie. W Niemczech już w 1925 roku firma otworzyła fabrykę we Frankfurcie. Już w XXI wieku Mars Incorporated przejął Wrigley's za 23 miliardy dolarów.

Ile opakowań gumy do żucia sprzedaje się w Polsce?

Historia gumy do żucia sięga lat pięćdziesiątych XIX wieku, a prawdziwą popularność zyskała ona dwadzieścia lat później.

W latach siedemdziesiątych XIX wieku gumę do żucia spopularyzował Amerykanin – Thomas Adams. Pierwsze gumy do żucia wyglądały jak brązowe bryłki żywicy. William Wrigley, Jr. był natomiast jednym z pierwszych, którzy dodali do niej wyciąg z mięty pieprzowej. Marka Wrigley's Spearmint weszła na rynek w 1893 roku, a jej orzeźwiający smak stał się tak popularny, że w 1914 roku pojawiła się jego „bardziej miętowa” wersja – Doublemint.

Szacuje się, że w Polsce rocznie sprzedaje się 222 miliony jej opakowań, czyli średnio 608 tysięcy sztuk dziennie.

Mars wstrzymuje dostawy do znanej sieci

Wycofanie kilku znanych brandów gum do żucia to nie jedyne zmartwienie Marsa w Niemczech. Jak informowaliśmy kilka dni temu, Mars zdecydował się wstrzymać dostawy do sieci Edeka, ponieważ obie strony nie mogły dojść do porozumienia w sprawie cen. Według producenta, negocjacje cenowe trwały od miesięcy, a Edeka czuje się "zbyt pewna siebie".

- Znaczne żądania cenowe producenta Mars nie są naszym zdaniem uzasadnione - cytuje rzecznika Edeki "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Mars znów inwestuje w Polsce

Tymczasem Mars inwestuje w Polsce. Jak informowaliśmy w tym tygodniu, Mars Polska rozpoczął instalację drugiej linii produkcyjnej w fabryce w Błoniu.

Rozbudowa otwartego w 2022 roku zakładu oznacza powstanie około 100 nowych miejsc pracy.

Fabryka mokrej karmy dla zwierząt domowych w Błoniu to piąty zakład produkcyjny międzynarodowej firmy w Polsce. Pierwsza linii inwestycji wartej ponad 600 mln zł została uruchomiona w 2022 roku, zapewniając ponad 200 miejsc pracy.

