Już na kilka tygodni przed tłustym czwartkiem cukiernie, piekarnie oraz sieci handlowe szykują się na pączkowy maraton. Jakie ceny w tym roku zaoferują swoim klientom? Jak na tłustoczwartkowy apetyt Kowalskiego wpłynie inflacja?

Tłusty czwartek będziemy obchodzić w tym roku 16 lutego. To wielkie święto nie tylko dla łasuchów, ale dla biznesu - piekarni, cukierni, sklepów, supermarketów, kawiarni. W tłusty czwartek Polacy zjadają ponad 100 mln pączków. Jest się więc o co starać!

Ile kosztuje pączek w piekarni?

Rosnące koszty produkcji uderzyły w piekarnictwo i cukiernictwo, a pomoc w postaci niższej stawki na gaz ma dopiero przyjść. Do tego dochodzą wysokie podwyżki składników do wypieków, mąki, jaj i tłuszczów. Przez ostatnie miesiące branża ratowała się więc podwyżkami cen. Drastycznie zdrożał chleb, więcej zapłacimy także za pączki.

W osiedlowych sklepach spożywczych lub w sklepach patronackich należących do piekarni pączki kupimy w cenie od około 2,50 zł do 4,50 zł.

Ile kosztuje pączek w cukierni?

Pączki w cukierniach będą nieco droższe. Ceny zaczynają się od ok. 4 zł w mniej popularnych lokalach, a w tych znanych i modnych – mogą dochodzić nawet do 15 zł za sztukę.

Cena pączka zależy m.in. od użytych składników, od nadzienia i polewy (posypki) a także wagi pączki, jak również od wielkości miejscowości, w której działa cukiernia (ceny w największych miastach są nieco wyższe) oraz pory dnia, o której kupujemy pączka (najdroższe są rano – wieczorem zaś mogą być tańsze w związku z mniejszą liczbą kupujących).

Ile powinien kosztować dobry pączek?

Porównując ceny widać także ogromny wpływ inflacji. Na przykład w znanej stołecznej Pracowni Cukierniczej Zagoździński (Pączki z Górczewskiej), która co roku figuruje w zestawieniach najlepszych pączkarni w Warszawie, jedna sztuka podrożała o 1 zł – z 3,50 zł do 4,50 zł za pączka. Właściciel przyznał, że do podwyżki cen został zmuszony już kilka miesięcy wcześniej.

Przed cukiernią na Górczewskiej w Warszawie kolejka ustawia się często już godzinę przed otwarciem. I to nie tylko w tłusty czwartek.

Bo pączek Zagoździńskich to "tradycja" niezmieniana od pokoleń i synonim "dobrego" pączka. Jest zawijany ręcznie tylko z jakościowych i naturalnych składników, smażony na smalcu, posypany cukrem pudrem lub oblany lukrem i nadziany marmoladą wieloowocową. Żadną inną, bez "wymyślnych" posypek i dodatków.

Ceny pączków u Bliklego. W których miastach są najtańsze?

Znanym warszawskim pączkiem jest także przysmak od Bliklego.

W cukierniach z logo A.Blikle ceny pączków poszły w górę o 2 zł na przestrzeni dwóch lat. Podczas gdy w tłusty czwartek 2021 r. kosztowały 4,90 zł za sztukę, tak obecnie za pączka w cukierni zapłacimy 6,90 zł. W ofercie są takie smaki jak: karmel z solą, z powidłami śliwkowymi i klasyczny - z różą. W ofercie cukierni A.Blikle jest także pączek premium – nadziany dwoma nadzieniami: pierwsze na bazie serka mascarpone i kremu pattissiere a drugie nadzienie jest konfiturą z czarnego bzu. Cena to 8,90 zł.

Lokale A.Blikle działają także poza Warszawą. Jak udało nam się ustalić, w Poznaniu i w Trójmieście klienci zapłacą nieco mniej za tłustoczwartkowy przysmak. W poznańskiej Galerii Avenida, gdzie działa lokal sieci, pączek klasyczny kosztuje 5,90 zł, a podwójnie nadziany z mascarpone i czarnym bzem – 7,90. Tymczasem w cukierni sieci w Galerii Szperk w Kosakowie k. Gdyni te ceny wynoszą odpowiednio – 6,40 zł oraz 7,90 zł.

- W Trójmieście i Poznaniu pączki w cukierniach A.Blikle są nieco tańsze. To wynika z faktu, że działamy na mocno konkurencyjnym rynku i musimy dostosować się do poziomów cen tam panujących. Porównując ceny innych produktów w kawiarniach i cukierniach, jak również ceny chleba, ceny naszych pączków – mimo nieuchronnych podwyżek w ostatnim czasie – utrzymują się na atrakcyjnym poziomie. Bardzo ostrożnie podchodzimy do korekt cen. Pączki wpisane są w końcu w DNA naszej marki – mówi w rozmowie z portalspozwywczy.pl, Wojciech Stankiewicz, prezes A.Blikle.

Ceny pączków u Magdy Gessler

Co roku spore emocje budzą ceny pączków w lokalach Magdy Gessler. "U Fukiera" i " Słodki Słony" już w styczniu w mediach społecznościowych opublikowały posty z ofertą pączków.

Jak udało się ustalić portalowi Horecatrends.pl, w tym roku za jednego pączka w "Słodki Słony" trzeba zapłacić 18 zł. To 3 złote więcej niż rok temu i o 7 złotych więcej, niż w 2021 roku. W ofercie są pączki z różą, nadzieniem malinowym, adwokatem, powidłami śliwkowymi z czekoladą. Z kolei pudełko z faworkami (ok. 450 gr) kosztuje 90 zł.

"U Fukiera" pączki są trochę tańsze. Jedna sztuka to wydatek 15 zł. Do wyboru mamy pączki z różą lub z nadzieniem malinowym.

Najdroższe pączki w Polsce od Kuby Wojewódzkiego

Lokal Kuby Wojewódzkiego - Niewinni Czarodzieje Trzy Zero w Gdyni - przygotował na Tłusty Czwartek 2023 luksusowe pączki.

Pączek DELUXE zawiera w sobie krem pistacjowy, różową czekoladę, puder malinowy i jadalne złoto. Pączek jest sprzedawany w dekoracyjnym pudełku i kosztuje 49 zł.

W ofercie Niewinnych Czarodziejów Trzy Zero w Gdyni znalazły także pączki tradycyjne:

- słony kajmak/ polewa czekoladowa

- róża/ lukier z pomarańczą

Te pączki to wydatek 12 zł za sztukę.

Tanie pączki - gdzie je kupić? Pączki w supermarketach i dyskontach

Sieci handlowe mogą sprzedawać pączki poniżej kosztów ich zakupu, czy nawet poniżej kosztów produkcji, traktując pączki w tłusty czwartek jako magnes przyciągający klientów. Dlatego duże sieci handlowe jak Biedronka, Lidl, Auchan, Aldi czy Netto mogą zaoferować pączki nawet od 1-2 zł za sztukę.

Zapytaliśmy biura prasowe o planowane promocje. Jedna z sieci potwierdziła, że przed tłustym czwartkiem trwają twarde negocjacje cenowe z dostawcami, aby zaproponować klientom jak najlepsze wyroby w możliwie najniższych cenach.

Pączki cena 2023 – Biedronka. Czy będą pączki za darmo w Biedronce?

Biedronka jak co roku na tłusty czwartek przygotowuje ostre promocje. W 2022 roku najtańszego pączka można było kupić już za 29 groszy w opakowaniu 12 pączków, kosztującym tylko 3,49 zł. Przy zakupie 6 pączków z pudrem lub lukrem Słodka Kraina cena wynosiła jedynie 59 groszy za sztukę. Dodatkowo każdy klient, który skorzystał z ekspresowej dostawy BIEK w tłusty czwartek otrzymał darmowego pączka.

Jakie promocje na pączki w Biedronce na tłusty czwartek 2023? W tym roku nie będzie już tak bardzo tanio jak w poprzednim.

- Oferta sieci jest bogata i obejmuje m.in. tradycyjne pączki z nadzieniem różanym, z powidłami śliwkowymi i skórką pomarańczową, z adwokatem lub nadzieniem wiśniowym w cenie 2,39 zł za sztukę. W wybranych sklepach znaleźć można też smażone tradycyjną metodą pączki z nadzieniem kakaowym w cenie 2,18 zł za sztukę. W takiej samej cenie klienci mogą nabyć również pączka z nadzieniem o smaku czekoladowo-orzechowym lub waniliowym z dużą zawartością nadzienia. Fani kultowej czekolady E. Wedel mogą cieszyć się jej smakiem w środku pączka kosztującego jedyne 2,85 zł za sztukę - podało biuro prasowe Biedronki.

W sklepach sieci Biedronka z okazji tłustego czwartku pojawiły się także pozycje dla klientów, którzy chcą spróbować pączków popularnych po drugiej stronie Atlantyku, czyli donutów. Amerykańskie donuty dostępne są w promocji 8+4 gratis.

Pączki cena 2023 - Lidl

Oferta Lidla na tłusty czwartek?

Od poniedziałku 13 lutego do środy 15 lutego okazyjnie, bo aż 28 proc. taniej, będzie można kupić m.in. pączki z nadzieniem wieloowocowym i cukrem pudrem (przy zakupie 6 sztuk cena pączków zostanie obniżona do 0,89 zł/ 1 szt. Cena regularna (bez obniżek): 1,25 zł/ x/1 szt.). W ofercie są też pączki o smaku deli mascarpone pink, american cheesecake (2,79 zł/ 1 szt.), z powidłami śliwkowymi (2,69 zł/ 1 szt.), nadzieniem różanym i skórką pomarańczy (2,29 zł/ 1 szt.) albo z nadzieniem o smaku adwokatu (2,49 zł/ 1 szt.).

W ofercie dostępne będą także pączki premium z nadzieniem wiśniowym i liofilizowanymi wiśniami (3,99 zł/ 1 szt.). W „Cukierni w sercu Lidla” nie zabraknie też donutów: marshmallow, bubble gum, Milka, Kit Kat, Ekipa, Oreo oraz pinky, a także takich z nadzieniem: mango, malinowym oraz karmelowym i posypką.

Od poniedziałku 13 lutego do czwartku 16 lutego będzie można je kupić, miksując dowolnie, w promocji – 4+2 gratis (limit 6 szt. na paragon; rabat 33 proc. nalicza się na każdą z 6 sztuk – w przypadku zakupu większej liczby sztuk, rabat nalicza się na 6 najtańszych).

Na miłośników słodkości w sklepach Lidl Polska czekają także chrupiące faworki (7,49 zł/ 1 opak.) oraz gniazdka z lukrem (1,99 zł/ 1 szt.). Osoby preferujące dania wegańskie, powinny z kolei spróbować pączków wegańskich (2,39 zł/ 1 szt.).

Ponadto - specjalnie dla Lidla - rodzinna firma Willisch z Wągrowca z okazji tłustego czwartku przygotowała lody wyprodukowane z prawdziwych pączków. Czytaj: Lody z prawdziwych pączków. Produkt polskiej firmy Willisch dla Lidla

Ceny pączków w Aldi

Tymczasem z analiz koszyków zakupowych klientów Aldi wynika, że średnio na paragonie znajdują się 3 słodkie wypieki lub 4 pączki w okresie tłustego czwartku.

Najtańszym pączkiem w tym roku w Aldi będzie tradycyjny pączek z marmoladą za 0,99 zł – dyskonter od 15.02 do 18.02 2023 r. organizuje specjalną promocję na ten wyrób, dzięki czemu klienci będą mogli zaoszczędzić 23 proc. Popularne faworki z cukrem pudrem klienci Aldi kupią już za 6,99 zł za 200g., mini pączki o smaku serowym z Cukierni Chojecki za 7,99 zł za 200 g. Klasyczny pączek z powidłami śliwkowymi będzie kosztować 2,29 zł.

W ofercie dyskontera pojawią się także słodkie dounaty z podwójnym nadzieniem malinowym i cytrynowym w cenie 2,49 zł za sztukę oraz te klasyczne z nadzieniem truskawkowym i posypką za 2,59 zł za sztukę. Natomiast dla fanów nadzienia czekoladowego czekać będzie pączek E.Wedel za 2,99 zł za sztukę.

Tanie pączki w Netto... po 37 groszy

W sklepach sieci Netto 16 lutego pączki wieloowocowe z pudrem będą do nabycia za jedyne 0,37 zł za 1 szt. (przy zakupie 12 szt.; cena w zeszłym roku: 0,39 zł za 1 szt. przy zakupie 12 szt.), a pączki z lokalnych cukierni, pochodzące od sprawdzonych i lubianych przez lokalną społeczność dostawców, będą w cenie 1,79 zł za 1 szt.

W ofercie Netto obowiązującej od 13 do 18 lutego amatorzy słodkich wypieków znajdą również m.in.: donut z cukrem - 1,25 zł. za 1 szt., donut z czerwoną polewą – 1,95 zł za 1 szt., donut z nadzieniem karmelowym – 2,19 zł za 1 szt.

Ile kosztują domowe pączki?

Inflacja powoduje, że przygotowanie pączków w domu wiąże się z niemałym kosztem zakupu samych składników.

Jak wynika z danych Koszyka Cen portalu dlahandlu.pl, domowe pączki będą w tym roku droższe aż o 56 proc. Za zakupy potrzebne do przygotowania tego smakołyku zapłacimy średnio 51 zł w porównaniu do 32 zł rok wcześniej. Najbardziej podrożała mąką (średnia cena mąki pszennej 1 kg w najpopularniejszych sklepach to obecnie 4,47 zł vs. 2,88 zł rok wcześniej), cukier (6,58 zł za kg w porównaniu do 3.06 zł w 2021 r.) oraz olej (Kujawski 1 l podrożał z 7,11 zł do 13,46 zł).

Ile pączków można zjeść w tłusty czwartek?

Jakie składniki powinien zawierać "prawdziwy" pączek? Na ile pączków można sobie pozwolić dbając o zdrowie? Odpowiedzi poszukajcie w naszym materiale filmowym!

Kiedy tłusty czwartek w 2024 roku?

W 2024 roku tłusty czwartek będziemy obchodzić 8 lutego.

