PPL Koral: czekamy na rozwój sytuacji i letnią pogodę. Koronawirus zmienił HoReCa i zachowania konsumentów (wywiad)

Jak epidemia wpłynęła na konsumpcję lodów i jak w tym sezonie poradzą sobie lodziarnie i cała branża lodowa w kontekście pandemii koronawirusa?

To co możemy powiedzieć w tej chwili – bazując na raportach rynkowych – to że wpływ koronawirusa na spożycie lodów w Polsce jest bardzo zbliżony do wpływu na inne produkty z branży spożywczej, które nie są pierwszą potrzebą zakupową Polaków.

Wydaje mi się jednak, że dla branży lodowej jest jeszcze zbyt wcześnie, aby konkretnie mówić o wpływie epidemii koronawirusa na konsumpcję lodów w Polsce. Sezon nie zaczął się bowiem na dobre – jak co roku o jego rozwoju decyduje pogoda i pozytywne prognozy z dłuższą słoneczną aurą, dlatego cały czas czekamy na rozwój sytuacji związanej z epidemią i właśnie na powrót letniej pogody, która zawsze przypomina konsumentom o lodach.

Na ten moment możemy mówić o widocznie słabszej sprzedaży lodów dla segmentu HoReCa, czyli lokali gastronomicznych z uwagi na panujące ograniczenia m.in. nakaz zamknięcia lokalów czy też brak możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu i swobodnego przemieszczania się.

Jak firma PPL Koral próbuje ograniczać spowolnienie sprzedaży i jak radzi sobie w tym trudnym czasie?

Mimo aktualnie panujących przeciwności jako reprezentant rynku i największy polski producent lodów, możemy zapewnić, że z naszej strony produkcja oraz logistyka odbywa się bez większych zakłóceń.

Co nas bardzo cieszy wśród klientów wraca moda na robienie zakupów - w tym lodów - blisko domu, w sklepach rynku tradycyjnego, gdzie firma Koral jest niekwestionowanym liderem sprzedaży od lat.

Obserwujemy też inne zmiany wśród konsumentów – dłuższy czas jesteśmy zmuszeni do życia w czasie epidemii koronawirusa, z jego następstwami, obostrzeniami i zakazami, dlatego już w tej chwili coraz częściej, prócz produktów pierwszej potrzeby chętnie kupujemy wyroby, które dają nam przyjemność, radość i osładzają ten trudny czas.

Czy Polacy kupują lody w tym trudnym czasie, a jeśli tak to jakie – w rożkach, impulsowe czy familijne?

Przyzwyczajenia Polaków nieco zmieniły się w czasie epidemii. To co już teraz obserwujemy to wzrost sprzedaży lodów familijnych, czyli w dużych opakowaniach, przeznaczonych do zjedzenia w domu.