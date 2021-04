PPL Koral: Nie mamy wpływu na ceny Lodów Ekipy w sklepach

Ekipa Friza to maszynka do zarabiania pieniędzy?

PPL Koral ustaliło sugerowane ceny sprzedaży Lodów Ekipa już na początku marca.

Producent wskazuje, że nie ma wpływu na ostateczne ceny, jakie oferują sklepy.

Koral zapewnia, że każdy punkt handlowy jest przez firmę traktowany jednakowo.

O fenomenie Lodów Ekipy, które w mgnieniu oka znikają ze sklepowych półek pisaliśmy m.in. w tekście z cyklu "Casualowy piątek". Sprawa zrobiła się tak głośna, że producent lodów - PPL Koral - postanowił skomentować

- W związku z dochodzącymi nas informacjami rynkowymi w sprawie rozpiętości cen oraz różnego rodzaju akcji sprzedażowych dotyczących lodów „Ekipa”, chciałbym jednoznacznie oraz oficjalnie zakomunikować, że firma Koral od samego początku wprowadzenia tego produktu na rynek (początek marca br.) jasno określiła tzw. sugerowaną cenę sprzedaży na poziomie 2,00 zł za sztukę za wersję 50 ml oraz 2,80 zł za sztukę za ostatnio wprowadzony, nowy wariant XL o powiększonej pojemności 65 ml - mówi Mariusz Jurek.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Dyrektor generalny PPL Koral zaznacza, że wszelkie ceny jakie konsument spotyka w punktach sprzedaży są niezależnie i autonomicznie ustalane przez ich właścicieli czy też kierownictwo, a sama firma Koral nie ma na ten fakt już żadnego wpływu.

- Faktem jest, że spektakularny sukces lodów „Ekipa” przerósł nasze najśmielsze oczekiwania i póki co występuje wszechobecny deficyt tego produktu na rynku. Prowokuje to przeróżne zachowania w łańcuchu handlowym, nie zawsze mile widziane przez konsumentów. Dlatego aktualnie, najważniejszą kwestią jest dla nas maksymalne sprostanie temu popytowi, co usilnie czynimy uruchamiając m.in. dodatkowe linie produkcyjne oraz aktywując kolejne kanały dystrybucji w całej Polsce - dodaje.

Jurek zapewnia, że Lody „Ekipa (50ml)” oraz „Ekipa XL (65ml)” są non-stop produkowane oraz sprzedawane, a dzięki wydatnie zwiększonym mocom produkcyjnym oraz poszerzeniu sieci dystrybucji będą one dużo bardziej osiągalne dla każdego konsumenta w różnego formatu punktach handlowych.

- W tym miejscu chcę również bardzo mocno podkreślić, że ze strony firmy Koral absolutnie nikt nie jest „forowany” i każdy punkt handlowy, bez względu na format czy też strukturę właścicielską, ma takie same możliwość i prawa w zakresie dostępności oraz zamawiania naszych lodów. Powiem więcej, dla nas rynek tradycyjny jest niezwykle istotny, a niezależne punkty sprzedaży, tzw. „sklepy lokalne/osiedlowe” zawsze były i będą szczególnie bliskie naszej firmie - dodał

Mariusz Jurek zaapelował do wszystkich sprzedawców o cierpliwość, wyczucie i rozsądek w kreowaniu strategii sprzedaży lodów.

- Bądźmy wszyscy fair w stosunku do siebie i twórzmy jedną wielką, pozytywną EKIPĘ, a wtedy jestem przekonany, że każdy z nas odniesie oczekiwany sukces handlowo-marketingowy - podsumował.