PPL Koral: Szał na Lody Ekipy przerósł nasze oczekiwania

Ograniczony dostęp do Lodów Ekipy wyszedł marce na dobre

Lody Ekipa pobiły historyczne rekordy sprzedażowe firmy Koral.

Producent zapewnia, że wydatnie zwiększy moce produkcyjne w najbliższym czasie.

PPL Koral rozbudowuje także dystrybucję lodów w handlu tradycyjnym i nowoczesnym.

O sukcesie Lodów Ekipy i o tym dlaczego youtuberzy sprzedają dziś lepiej niż klasyczni celebryci pisaliśmy niedawno w "Casualowym piątku".

Dyrektor marketingu firmy Koral przyznaje w rozmowie z portalspozywczy.pl, że sorbety "Ekipa" sprzedają się co najmniej 300 proc. lepiej niż jakiekolwiek nowości, które w ciągu swojej 40-letniej historii wprowadziła na rynek firma z Nowego Sącza.

- Nie przewidywaliśmy popytu aż na takim poziomie. Zamówienia mamy już na miesiąc do przodu, a sezon lodowy dopiero się rozkręca - podkreśla.

Piotr Gąsiorowski zapewnia, że Koral pracuje nad polepszeniem dystrybucji tak, aby Lody "Ekipy" trafiły zarówno do dużych sieci, jak i małych sklepów.

- Nieprawdopodobne zainteresowanie tymi produktami, zwłaszcza ze strony dzieci i młodzieży, niejako „zmusiło" nas do uruchomienia dodatkowej linii, która już w przeciągu najbliższego czasu wydatnie zwiększy moce produkcyjne. Zamówienia lawinowo napływają z całej polski, zarówno ze strony handlu nowoczesnego (sieci handlowych) jak i rynku tradycyjnego, czyli niezależnych punktów sprzedaży, więc bardzo sprawnie nastąpi także zasadnicze poszerzenie sieci dystrybucji, które na pewno będzie wymiernie skutkowało zwiększeniem dostępności tych lodów w całej Polsce – zapewniam, że ze swej strony (firmy Koral) robimy wszystko, aby lody były dostępne dla każdego w większych sieciach i mniejszych tzw. „osiedlowych" sklepikach - dodał.

Jak firma zareagowała na aukcje z pustymi opakowaniami po lodach?

- Efekty popularności lodów są widoczne również w postaci aukcji np. na Allegro czy OLX, ale nie ma to oczywiście związku z zaplanowaną kampanią marketingową firmy Koral-jest to zjawisko „organiczne”. Moim zdaniem trzeba to traktować bardziej w formie humorystycznej i oryginalnego żartu wśród młodych ludzi podyktowanego mega popularnością lodów „Koral-ekipa” oraz samej Ekipy - wskazuje Gąsiorowski.