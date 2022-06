Pracownicy fabryki M&M'sów wpadli do zbiornika z czekoladą. Uratowali ich strażacy

Autor: AK

Data: 13-06-2022, 14:10

W Pensylwanii dwie osoby wpadły do kotła z czekoladą w fabryce firmy Mars. Na pomoc ruszyli strażacy, którzy rozcięli pojemnik i uratowali pracowników.

Strażacy uratowali dwie osoby, które wpadły do zbiornika z czekoladą w fabryce Marsa/ fot. Shutterstock

Pracownicy Marsa wpadli do kotła z czekoladą

W fabryce Mars Wrigley produkującej M&M'sy dwie osoby wpadły do zbiornika z płynną czekoladą. Jak doniosła lokalna policja, pokrzywdzonych nie dało się wyciągnąć ze zbiornika i konieczne było wycięcie w nim otworu.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Na pomoc ruszył więc straż pożarna, która rozcięła pojemnik i uratowała pracowników. Zostali oni przewiezieni do szpitala, a stan jednego z nich był na tyle ciężki, że przetransportowano go do szpitala śmigłowcem.