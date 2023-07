Po raz pierwszy w Polsce możemy mówić o bezcukrowej, personalizowanej czekoladzie stworzonej dla rynku B2B. Choć pastylki czy gumy sugarfree to standard na rynku słodyczy reklamowych, to polski producent – Slodkie – postanowił pójść o krok dalej i stworzył czekoladę bez cukru.

Premiera linii sugarfree w polskiej branży słodyczy reklamowych

Linia słodyczy bez cukru

W całej linii, poza rewolucyjną czekoladą, znajdziemy też karmelki, lizaki czy ciasteczka w wersji bez cukru.

Gwarantuje identyczne wrażenia po przełamaniu, tę samą konsystencję oraz kolor, co standardowa czekolada mleczna. Różnica jest tylko jedna – ma w składzie 0 gramów cukru. Czekolada mleczna z linii sugarfree od firmy SLODKIE to nowość na rynku słodyczy reklamowych.

Pastylki i gumy bez cukru to pewien standard na rynku słodyczy reklamowych. Postanowiliśmy więc podnieść poprzeczkę wyżej, oferując klientom karmelki, lizaki czy ciasteczka stworzone na bazie alternatywnych słodzików. Teraz w naszej linii sugarfree pojawiła się również czekolada mleczna, która smakiem nie odbiega od tradycyjnych słodyczy, a jednocześnie jest pozbawiona nawet śladowych ilości cukru. Czekolada jest dostępna w ponad 120 różnych wariantach – komentuje Anna Garmada, CEO firmy SLODKIE.

Syrop z agawy zamiast cukru

Produkty z linii sugarfree dosładzane są syropem z agawy oraz izomaltem. Cała oferta sugarfree to odpowiedź producenta na potrzeby klientów, którzy unikają białego cukru. Jak dodaje Anna Garmada, wprowadzenie słodyczy bezcukrowych, jest w pełni bezpieczne dla diabetyków.

Linię produktów sugarfree wzbogaconą o nową czekoladę bez grama cukru znaleźć można na stronie: www.slodkie.com/katalog/slodycze-reklamowe/linia-sugarfree/.

Opakowanie z włókien trawy

Promocję oferty bezcukrowej SLODKIE połączyło z wprowadzeniem nowego opakowania – papieru z dodatkiem włókien trawy. Materiał zawiera do 40% włókien trawy, a pozostałą część dopełniają tzw. włókna pierwotne. Trawa wykorzystana do tego papieru pochodzi z obszarów kompensacji ekologicznej, a sam produkt posiada doskonały bilans ekologiczny – jego produkcja pozwala zaoszczędzić zużycie wody, energii, nie wymaga stosowania dużej ilości substancji chemicznych, co wpływa także na zmniejszenie emisji CO2 o około 75%.

Nasza kolejna nowość, czyli papier z dodatkiem włókien trawy, jest w 100% biodegradowalna i posiada certyfikat kompostowalności. Cechuje się łatwiejszą obróbką, dzięki czemu przy produkcji opakowania powstaje mniej pęknięć w miejscach zagięć – podkreśla Anna Garmada.

Naturalny w dotyku oraz wyglądzie papier z dodatkiem włókien trawy posiada atest do kontaktu z żywnością oraz certyfikat FSC®, co gwarantuje, że surowiec ten pochodzi z kontrolowanych wycinek lub recyklingu.

