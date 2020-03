Prezes A.Blikle: Koronawirus ma dramatyczny wpływ na branżę cukierniczą

– Koronawirus ma dramatyczny wpływ na branżę cukierniczą, w tym na naszą firmę. Marka Blikle na rynku polskim funkcjonuje już 150 lat i przetrwała bardzo wiele. Obecny kryzys jest natomiast pewnie największym i najbardziej niebezpiecznym dla firmy w ostatnim trzydziestoleciu. Zarówno z racji głębokości wpływu na nasza działalność, jak i niemożności przewidzenia, ile obecne zawirowania będą trwały oraz w jakim tempie gospodarka będzie wracała do normalności. Uderza ponadto w bardzo istotnym dla nas sezonie wiosennym i przed latem, które w cukiernictwie są najsłabsze – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Wojciech Stankiewicz, prezes A.Blikle.

Większość cukierni i kawiarni Blikle mieści się w galeriach handlowych, które z dnia na dzień zostały zamknięte.

– Otwarte pozostały nam praktycznie jedynie lokalizacje uliczne i to też nie wszystkie. Z dwudziestu kilku lokalizacji funkcjonuje w konsekwencji kilka. W Warszawie jedynie cztery – wylicza prezes A.Blikle.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia lokale mogą oczywiście oferować produkty na wynos w punktach wolnostojących i tak też te cukiernie starają się funkcjonować. Jednak, jak tłumaczy Wojciech Stankiewicz, nawet w tych punktach ruch jest dużo mniejszy, a klienci są dużo bardziej oszczędni.

Odpadła też z dnia na dzień cala linia eventowa oraz obsługa urodzin, ślubów czy przyjęć - nikt dzisiaj nie kupuje tortów. W konsekwencji tych zmian drastycznie spadł obrót.

– Przy spadku obrotów wszystko jest trudne. Najtrudniejsze jest przetrwanie. Cukiernictwo to branża niskomarżowa, tradycyjnie obsadzona przez relatywnie małe firmy, takie jak nasza. Firmy te nie posiadają zapasów gotówki. Bieżące zobowiązania finansowane są z bieżącej sprzedaży. A tej sprzedaży nie ma. Zespół Blikle to 170 osób. W obecnej sytuacji mamy pracę do 20. Jak zapłacić wszystkim ze śladowego obrotu obecnie uzyskiwanego? I jak zapłacić czynsze (to u nas po wynagrodzeniach druga najważniejsza pozycja) oraz za co kupić surowce i zapłacić za media? Obawiam się, że wiele firm w naszej branży upadnie - podobnie jak innych małych biznesów, które żyją dzięki codziennej indywidualnej sprzedaży. Problem dotyka naturalnie również naszych partnerów biznesowych. To naczynia połączone – mówi Wojciech Stankiewicz.