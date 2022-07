strefa premium

Prezes Colian: Przedsiębiorców zmusza się do wybierania mniejszego zła (wywiad)

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 21-07-2022, 11:40

Z Janem Kolańskim, prezesem firmy Colian, rozmawiamy o drastycznym wzroście cen surowców i energii, o chaosie prawnym, o inwestycjach i konieczności ich wygaszenia, a także o Zielonym Ładzie i jego konsekwencjach.

Przedsiębiorców zmusza się do wybierania mniejszego zła - mówi Jan Kolański

Koszty, koszty, koszty

W lutym mówił Pan, że inflacja i wysokie ceny wpływają na ograniczenie zakupów słodyczy przez konsumentów w kraju i zagranicą. Jak sytuacja wygląda obecnie i jak to wpływa na firmę?

Od czasów komunizmu nie było gorszego momentu dla polskiej gospodarki. Przemysł spożywczy, w tym również cukierniczy, jest w bardzo trudnej sytuacji i staje się mało konkurencyjny. Jednym z głównych powodów takiego stanu rzeczy jest inflacja, słabnąca złotówka, gwałtowny wzrost cen surowców oraz energii elektrycznej i gazu. Jeszcze w zeszłym roku w cenie wytworzenia wafli udział tych dwóch ostatnich wynosił jedynie 3%, dziś to już blisko 11%. Koszty są drastycznie wysokie, a producenci mają duże problemy z wyegzekwowaniem podwyżek w sieciach, co często kończy się wstrzymaniem dostaw lub zakończeniem współpracy. Dalej powoduje to duży spadek sprzedaży i rentowności przedsiębiorstw – także firmy Colian. Wprowadziliśmy bardzo rygorystyczną i oszczędną politykę zarządzania organizacją – dziś liczymy dosłownie każdą złotówkę. Przygotowujemy się na kryzys.