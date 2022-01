Prezes Coliana: Pandemia odbiła się na naszych wynikach

Pandemia odbiła się również na naszych wynikach sprzedażowych, szczególnie produktów okazjonalnych, takich jak bomboniery - mówi nam Jan Kolański, prezes Coliana.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 13-01-2022, 15:43

Prezes Coliana nie ukrywa, że pandemia odbiła się również na wynikach sprzedażowych. fot. PTWP

Pandemia wymusiła na Colianie zmiany w planowaniu produkcji.

Koronawirus przemeblował także rynek słodyczy, szczególnie produktów kupowanych okazjonalnie.

Problemy w logistyce przełożyły się na opóźnienia w dostawach.

Prezes Coliana o pandemicznych wyzwaniach

Jan Kolański, prezes zarządu Colian Sp. z o. o. w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl przyznaje, że nowa rzeczywistość spowodowana przez pandemię była wyzwaniem dla wszystkich.

- Również dla nas stało się jasne, że należy natychmiast dostosować warunki pracy do panujących realiów. W marcu 2020 r. Colian w zakładach produkcyjnych wprowadził szereg obostrzeń, takich jak pomiar temperatury, regularna dezynfekcja rąk czy praca w trybie zdalnym dla pracowników, dla których było to możliwe. Wysoka absencja, szczególnie na początku pandemii, wymusiła wprowadzenie zmian w planowaniu produkcji. Sprostaliśmy jednak wyzwaniu – zakłady funkcjonowały bez przerw - dodaje.

Bombonierki tracą w pandemii

Kolański nie ukrywa, że pandemia odbiła się również na wynikach sprzedażowych, szczególnie produktów okazjonalnych, takich jak bomboniery.

- Przyczyniło się do tego odwoływanie lub skromne obchodzenie wydarzeń i świąt. Pojawiły się też opóźnienia w dostawach spowodowane zerwaniem łańcuchów logistycznych.

Colian o utrudnieniach w logistyce

Szef Coliana wskazuje także, że problemy w logistyce przełożyły się na opóźnienia w dostawach.

- Tam, gdzie było to możliwe zwiększaliśmy stoki magazynowe, aby móc produkować towar na zapas, choć nie dla każdego wyrobu było to możliwe. Przed pandemią większość surowców sprowadzanych było z innych kontynentów. Utrudnienia logistyczne i zerwane łańcuchy dostaw wymusiły na nas poszukiwanie dostawców z Europy. Wiązało się to jednak z podwyższonymi cenami oraz ograniczoną dostępnością części produktów i opakowań - podsumował.