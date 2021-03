Prezes Cukrów Nyskich: Wielkanoc będzie trudna

- Nadchodzące Święta Wielkanocne, tak jak ubiegłoroczne, odbędą się w reżimie sanitarnym, co spowoduje ograniczenia rodzinnych spotkań oraz zmniejszenie ilości zakupów. Również dla branży słodyczy będzie to trudny okres, ponieważ bardzo wiele osób zamieni słodycze ze sklepu na ciasta upieczone w domu. Spowoduje to niewątpliwie spadek sprzedaży słodyczy - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Andrzej Chomyszczak.

- Jednakże w naszej ofercie można znaleźć bardzo wiele produktów, które doskonale nadają się jako dodatek do ciast czy deserów. Jednym z takich produktów są Herbatniki Petit Beurre, które oferujemy w 4 wersjach smakowych: kakaowe „Blacky”, pełnoziarniste, maślane oraz kakaowe. Produkty te są bardzo lubiane i często wybierane przez naszych klientów do domowych wypieków – podkreśla prezes.

I dodaje, że branża słodyczy to segment, który bardzo ucierpiał w poprzednim roku z powodu pandemii.

- Niewątpliwie było to spowodowane przez niepewną sytuacją oraz skupienie się konsumentów na produktach pierwszej potrzeby jak np. makaron, mąka, masło czy papier toaletowy. Z tego powodu zauważyliśmy duży spadek sprzedaży w branży słodyczy – wskazuje prezes Andrzej Chomyszczak.

Kolejny trudny rok

Zdaniem prezesa Spółdzielni Pracy Cukry Nyskie rok 2021 ponownie będzie bardzo trudny dla branży słodyczy i przekąsek.

- To, jak będzie wyglądał 2021 rok niewątpliwie bardzo dużo zależy od skali pandemii, lecz już możemy zauważyć, że będzie to bardzo trudny rok, ponieważ wysokie ceny surowców, opakowań, energii czy gazu nie napawają optymizmem. Jednakże nasze założenia strategiczne odnośnie wzrostu sprzedaży produktów paczkowanych oraz wprowadzanie na rynek produktów zgodnie z obowiązującymi trendami, naszym zdaniem dadzą nam perspektywę wzrostu sprzedaży w porównaniu do roku poprzedniego – mówi Andrzej Chomyszczak.



- W naszej ofercie wkrótce pojawią się takie produkty jak np. Herbatniki Regionalne owsiane z żurawiną bez oleju palmowego ora Herbatniki Kacperki dla dzieci, które również nie posiadają oleju palmowego. Również w tym roku bardzo mocno stawiamy na rozwój naszej marki Fit&free, pod którą chcemy wprowadzić na rynek wafle bez cukrowe w dwóch wersjach smakowych - dodaje.



Cukry Nyskie to firma o polskiej tożsamości oraz z ponad 70-letnią tradycją. Produkuje najwyższej jakości różnorodne ciastka, wafle oraz herbatniki.