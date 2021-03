Prezes Cukry Nyskie: sektor wyrobów słodkich znacznie odczuł skutki pandemii (wywiad)

Bahlsen Polska wprowadza do sprzedaży dwie limitowane wersje ciastek HIT

Jak radziła sobie Spółdzielnia Pracy Cukry Nyskie w ostatnich miesiącach? Jak mocno pandemia wpłynęła na działalność firmy i całej branży słodyczy i przekąsek?



Andrzej Chomyszczak: 2020 rok był rokiem trudnym, rokiem dynamicznie zmieniających się trendów rynkowych. Wymagał szybkich decyzji związanych ze zmianą preferencji zakupowych - zauważalny stał się fakt zmiany formy opakowań z luzu na produkty paczkowane. Klienci dbając o swoje bezpieczeństwo decydowali się na zakup tylko w tej formie.

Sektor wyrobów słodkich odczuł w bardzo dużym stopniu skutki pandemii, ponieważ klienci dokonywali zakupów szybko oraz w tzw. TOP asortymencie, czyli asortymencie priorytetowym. Widać było też, że już zmiana samego systemu pracy na tzw. home office spowodowała, że klienci sami piekli ciasta w swoich gospodarstwach domowych.

Rok 2020 był zatem dla Spółdzielni Pracy Cukry Nyskie był bardzo trudny. Spadek zamówień od klientów wymusił zmniejszenie produkcji, a dyscyplina związana z Covid–19 doprowadziła do wprowadzania systemu pracy w wymiarze 7/8. Firma poniosła też bardzo duże dodatkowe koszty związane z zakupem maseczek oraz środków do dezynfekcji w celu zabezpieczenia pracowników przez ewentualnym zagrożeniem koronawirusem.



Jak Spółdzielnia Pracy Cukry Nyskie ocenia perspektywę i wyzwania tego roku dla branży i dla Spółdzielni? Czy ten rok może być już lepszy niż trudny 2020? Czy jednak będzie rokiem pełnym wyzwań?



Obecny rok już pokazuje, że będzie pełen wyzwań. Nauczyliśmy się żyć z koronawirusem, jednak pojawiły się kolejne wyzwania. Rosnące ceny surowców, opakowań, opłaty związane z energią oraz gazem nie napawają nas optymizmem.

Jednakże nasze założenia strategiczne odnośnie wzrostu sprzedaży produktów paczkowanych oraz wprowadzanie na rynek produktów zgodnie z obowiązującymi trendami dadzą nam, naszym zdaniem, perspektywę wzrostu sprzedaży w porównaniu do roku poprzedniego.

Nowości jakie planujemy wprowadzić na rynek w tym roku to linia herbatników pod marką „Nyskie”. Jest to linia, która została utworzoną z myślą o naszej ponad 70-letniej tradycji i odnosi się do miasta, z którego się wywodzimy.