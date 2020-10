Prezes Grupy Otmuchów: Wybuch pandemii był trudnym okresem, zmieniliśmy priorytety (wywiad)

Wybuch pandemii był dla Grupy Otmuchów trudnym okresem. Po zawirowaniach, głównie w drugim kwartale, popyt wrócił do normy. Widać jednak pewne zmiany w dynamice poszczególnych segmentów. Eksport w Grupie Otmuchów nie wyhamował, ale wiosną tego roku problemem był transport towarów. Co do strategii to na początku tego roku grupa zmieniła priorytety- mówi w wywiadzie dla serwisu portalspozywczy.pl prezes Marek Piątkowski.