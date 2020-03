Prezes Lotte Wedel: w zarządzaniu sytuacją kryzysową niezbędna jest otwarta komunikacja (wywiad)

Jak kwestia koronawirusa może wpłynąć na branżę słodyczy w Polsce - nie tylko pośrednio poprzez spowolnienie gospodarki, ale bezpośrednio? I jakie kroki podejmuje branża, aby ograniczyć negatywny wpływ koronawirusa? Czy można dostrzec jakieś pozytywne strony dla branży w tej sytuacji, czy takie istnieją?

Maciej Herman: Wpływ obecnej sytuacji na gospodarkę, a więc i na branżę słodyczy, będzie ogromny, a jego skala zależy przede wszystkim od tego jak długo to potrwa, a także jakie działania osłonowe (i jak szybko) podejmie polski rząd. Największymi zagrożeniami są dramatyczne spowolnienie gospodarcze, liczne bankructwa, w konsekwencji wzrost bezrobocia i siły nabywczej Polaków. I to wszystko w długim okresie.

Z perspektywy takiej firmy jak Wedel, priorytetem jest ochrona pracowników, zachowanie bezpieczeństwa pracy, przy jednoczesnym utrzymaniu działalności, co wiąże się z zapewnieniem odpowiedniego poziomu produkcji i realizacji zamówień.

W zarządzaniu tą sytuacją niezbędna jest otwarta komunikacja zarówno z pracownikami, jak i naszymi partnerami biznesowymi – na temat ciągłości wymiany handlowej, ale również wprowadzanych rozwiązań w walce z zagrożeniem oraz ograniczanie ryzyka. W tej rzeczywistości trudno doszukiwać się pozytywów.

To co teraz ma największe znaczenie, to wielowymiarowa współpraca poszczególnych podmiotów systemu gospodarczego, politycznego i publicznego, przemyślane działania i zachowanie spokoju, na tyle, na ile to możliwe.

Kryzysy bywają też szansą i z pewnością znajdą się przedsiębiorcy, którzy ten moment wykorzystają. Natomiast w skali makro, w perspektywie krótko i średnioterminowej konsekwencje będą głównie negatywne. Pozytywnym aspektem są na pewno kwestie pozabiznesowe. Od kilku dni obserwujemy wiele gestów wsparcia firm dla tych, którzy walczą z wirusem na pierwszej linii frontu, czyli naszej służby zdrowia.

My również jesteśmy jedną z nich, dzięki akcji #wspieramyidoceniamy zainicjowanej oddolnie przez naszych pracowników, a którą prowadzimy razem z firmą InPost. Rozważamy również rozszerzenie skali działań pomocowych.

Czy zauważalne są obecnie jakieś zwiększone zakupy i zapotrzebowanie na słodycze i czekoladę? Czy Lotte Wedel będzie zwiększał w związku z tym produkcję czy nie ma takiej potrzeby?