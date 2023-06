Prezes Mondelez International Europe potwierdzi, że producent czekolady Milka jest wyróżniany i traktowany inaczej od konkurencyjnych firm, które również kontynuują sprzedaż żywności i napojów w Rosji. Tak wynika z notatki, do której dotarł Reuters.

Reuters cytuje wewnętrzną notatkę rozesłaną przez prezesa Mondelez Europe zatytułowaną "Notatka o Skandynawii/Rosji"; fot. unsplash.com / Taras Chernus

Prezes Mondelez Europe opisał presję w Skandynawii jako "wyzwanie" i że był "głęboko zasmucony tym, co się dzieje" z tamtejszymi markami.

"Gdyby doszło do bojkotu wszystkich marek, które mają firmy macierzyste działające w Rosji, pojawiłby się problem z zaopatrzeniem w żywność" - powiedział Gruber, nie określając jednak żadnych marek.

Firma podała, że "zmniejszyła działalność, zaprzestając nowych inwestycji kapitałowych, wprowadzania nowych produktów i wydatków na reklamę w Rosji". Kontynuuje jednak działalność w Rosji i zwiększa dostawy niektórych swoich produktów do tego kraju, wynika z danych, do których dotarł Reuters.

Jak podaje Reuters, rosyjski biznes Mondelez był bardziej rentowny w ostatnich miesiącach niż w przeszłości.

O sprawie Mondeleza i bojkocie za pozostanie w Rosji pisaliśmy kilka dni temu w artykule: Wielki koncern spożywczy "sponsorem wojny" w Ukrainie. Międzynarodowy bojkot

Bojkot Mondeleza w Skandynawii

W notatce zatytułowanej "Notatka o Skandynawii/Rosji" wysłanej 15 czerwca do pracowników, Vinzenz Gruber napisał o bojkotach zainicjowanych przez firmy skandynawskie wobec Mondelez w związku z decyzją o pozostaniu w Rosji. Opisał presję w Skandynawii jako "wyzwanie" i że był "głęboko zasmucony tym, co się dzieje" z tamtejszymi markami.

Bojkot dotyczy bardzo znanych lokalnych marek, które są własnością koncernu - Marabou w Szwecji i Freia w Norwegii.

Bojkoty, zainicjowane przez firmy, w tym linie lotnicze SAS czy szwedzkie koleje, rozpoczęły się w zeszłym tygodniu w Szwecji i Norwegii. Reakcja wynikała z tego, że ukraińska Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji nazwała Mondelez "międzynarodowym sponsorem wojny" w zeszłym miesiącu za kontynuowanie sprzedaży swoich towarów w Rosji. Mondelez nie skomentował tej "nominacji".

Mondelez o bojkocie za pozostanie w Rosji. "Jesteśmy traktowani inaczej niż inni konkurenci"

"Trudno nam wszystkim widzieć naszą firmę wyróżniającą się i traktowaną inaczej niż inni konkurenci - podał Gruber w notatce, która została rozesłana wewnętrznie w Mondelez. "Jeśli zajrzysz do większości szafek kuchennych, zobaczysz wiele produktów firm spożywczych i napojów, które nie opuściły Rosji". Gruber nie odniósł się do żadnych konkretnych marek. "Gdyby doszło do bojkotu wszystkich marek, które mają firmy macierzyste działające w Rosji, pojawiłby się problem z zaopatrzeniem w żywność" - podał Gruber, nie określając jednak żadnych marek.

Rywale Mondelez w segmencie słodyczy, w tym Nestle, nadal działają w Rosji, podobnie jak wiele innych firm produkujących produkty konsumenckie. Nestle w swoim najnowszym raporcie rocznym poinformowało, że posiada w Rosji sześć fabryk, w tym cukierniczych. Nestle nie odpowiedziało na prośby o komentarz od Reutersa.

Mondelez - oświadczenie ws. pozostania w Rosji

Po bojkotach marek czekolady Mondelez Freia i Marabou w Skandynawii, firma poinformowała, że pracuje nad usamodzielnieniem swojej działalności w Rosji z "samowystarczalnym łańcuchem dostaw" do końca roku. Firma nie podała szczegółów swoich planów wobec Rosji.

Firma podała także, że "zmniejszyła działalność, zaprzestając nowych inwestycji kapitałowych, wprowadzania nowych produktów i wydatków na reklamę w Rosji".

Kontynuuje jednak działalność w Rosji i zwiększa dostawy niektórych swoich produktów do tego kraju, wynika z danych celnych obejmujących okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2023 r., do których dotarł Reuters.

Mondelez zwiększa dostawy do Rosji

Przesyłki do Rosji produktów z opisami, które konkretnie wspominają o tabliczkach czekolady Milka, wzrosły o 131% do 22,4 miliona kilogramów w roku powojennym, począwszy od kwietnia 2022 roku do końca marca, z 9,7 miliona kilogramów w poprzednich 12 miesiącach, według danych, które Reuters uzyskał od komercyjnego dostawcy danych celnych.

Zgodnie z danymi, dostawy wszystkich produktów Mondelez do Rosji wzrosły do ​​45 milionów kilogramów z 28,7 miliona kilogramów w tych samych okresach.

Rzeczniczka Mondelez, z którą kontaktowano się wielokrotnie, nie skomentowała danych celnych.

Rentowny biznes Mondeleza w Rosji

W oświadczeniu Mondelez powiedział, że od stycznia całkowite wolumeny firmy w Rosji "spadły dwucyfrowo", a zarówno wielkość importu, jak i udział w rynku znacznie się zmniejszyły.

Mondelez podał również, że nadal ogranicza swoją działalność w Rosji i spodziewa się dalszych spadków wolumenu i sprzedaży.

Jednak - jak podaje Reuters, rosyjski biznes Mondelez był bardziej rentowny w ostatnich miesiącach niż w przeszłości, ponieważ firma zawiesiła reklamy w tym kraju, poczyniła oszczędności i podniosła ceny. Tak wynika z kwietniowego zgłoszenia złożonego w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Zmiany walutowe również pomogły biznesowi, wynika z kwartalnego zgłoszenia SEC.

