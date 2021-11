Prezes Otmuchowa: ceny żywności będą musiały mocno wzrosnąć

- Większość surowców drożeje po kilkadziesiąt procent, cena energii prawie się podwoiła, więc w przyszłym roku ceny żywności będą musiały mocno wzrosnąć - mówił podczas debaty na Forum Rynku Spożywczego i Handlu Marek Piątkowski, prezes zarządu, ZPC Otmuchów. Pytanie, w jaki sposób polscy producenci sobie poradzą?

Autor: EJ, portalspozywczy.pl

Data: 08-11-2021, 16:34

Marek Piątkowski, prezes zarządu, ZPC Otmuchów. fot. PTWP

- Odnoszę wrażenie, że przez ostanie 15-20 lat, czyli od czasu przemian gospodarczych w Polsce, nasz kraj stał się jednym z głównych dostawców marek prywatnych do Europy Zachodniej. Polscy producenci są bardzo efektywni, potrafią działać w sytuacji niskich marż, gdzie rosnące koszty nie stanowią tak dużego wyzwania operacyjnego. Mimo tego, że nasze firmy spożywcze spotykały się z dużą konkurencją, udawało im się przetrwać. A przynajmniej tak było do tej pory – mówił podczas debaty na Forum Rynku Spożywczego i Handlu Marek Piątkowski, prezes zarządu, ZPC Otmuchów.

Jaki wpływ na branżę spożywczą miała pandemia?

Zdaniem Piątkowskiego, pandemia w branży spożywczej "była perturbacją związaną z niewiadomą". - Wszyscy obawiali się tego, jakie skutki będziemy odnosić w sferze konsumpcji, czy ludzie będą chodzić do sklepów. Okazuje się, że jeśli chodzi o żywność - w całym swoim spectrum, pandemia nie miała skutków negatywnych, a wręcz przeciwnie, większość producentów wyszła obronną ręką z roku 2020 - podkreślał prelegent.

Spodziewany duży wzrost cen żywności

Jak zaznaczał, prawdzie wyzwanie czeka nas w przyszłym roku. - Większość surowców drożeje po kilkadziesiąt procent, cena energii prawie się podwoiła. Jeśli chodzi o transport morski, to jest to 5-10 krotność, inflacja wynagrodzeń... Te czynniki powodują, że ceny żywności w przyszłym roku będą musiały bardzo pójść do góry. Pytanie, w jaki sposób polscy producenci sobie poradzą? Bo to będzie bardzo duże wyzwanie i na pewno wszyscy będą musieli szukać nowych kierunków, w których będą mogli się odnaleźć. Pewnie część, biorąc pod uwagę swoje dotychczasowe doświadczenia, poradzi sobie – kontynuuje Piątkowski.

Według prezesa zarządu, ZPC Otmuchów, polscy producenci żywności, którzy do tej pory słynęli z bycia liderem kosztowym i przez to potrafili dostarczać do sieci prywatne marki, będą musieli zrewidować swoją strategię, co wymusi na nich konkurencja z krajów spoza Unii Europejskiej.