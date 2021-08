Prezes POLBISCO: nie ma zakazu stosowania oleju palmowego

- Każdy produkt żywnościowy może być częścią zróżnicowanej i zbilansowanej diety, ważne jest, aby spożywany był z umiarem, zgodnie z fizjologicznymi potrzebami - mówi Marek Przeździak, prezes zarządu POLBISCO.

Marek Przeździak, prezes POLBISCO zapewnia, że wszystkie dostępne na rynku produkty spełniają rygorystyczne wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa/ Fot. PTWP

Cele Stowarzyszenia Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych

- Jednym z celów na poziomie naszych firm członkowskich jest pomaganie konsumentom w dokonywaniu właściwych wyborów żywieniowych oraz stosowaniu zróżnicowanej i zbilansowanej diety, która dostarcza niezbędnych składników odżywczych i odpowiedniej ilości energii z każdego rodzaju żywności - zapewnia Marek Przeździak, prezes zarządu POLBISCO Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych.

Zgodnie z zaleceniami, firmy bardzo często przyjmują strategię, która opiera się na następujących kluczowych zasadach: wskazywanie odpowiednich wielkości porcji produktów (np. na etykiecie), co umożliwia konsumentom zarządzanie ich dziennym zapotrzebowaniem na energię w ramach ich ogólnej diety; staranny dobór wysokiej jakości surowców, które dostarczają niezbędnej energii i mikroelementów; promocja składników, produktów żywnościowych i regularnych posiłków, które mogą być włączone do programów edukacji żywieniowej dla konsumentów lub środowiska medyczno-naukowego oraz edukacja na temat znaczenia i korzyści płynących z aktywnego stylu życia - wylicza.

Olej palmowy pod lupą POLBISCO

- Przyjrzyjmy się olejowi palmowemu - jest olejem, który w grupie tłuszczów nasyconych posiada najmniejszą ilość kwasów tłuszczowych nasyconych. Jest to około 50%, natomiast dla porównania – olej kokosowy zawiera tych kwasów prawie dwa razy więcej, bo ok. 90%. Należy pamiętać, że człowiek do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje tłuszczów. Wystarczy więc kontrolować ich spożycie i nie przekraczać zalecanych ilości, które w przypadku tłuszczów wynoszą 25- 30% energii diety, z czego tłuszcze nasycone to 7-10%. Olej palmowy jest praktycznie jedyną alternatywą dla bardzo szkodliwych kwasów tłuszczowych trans, które występują w tłuszczach utwardzanych. Olej palmowy ze względu na wysoką zawartość kwasów nasyconych ma z natury stałą konsystencję, przez co możliwa jest rezygnacja ze stosowania procesu uwodornienia (utwardzenia). Należy podkreślić, że żadna instytucja naukowa na świecie nie rekomenduje ograniczenia czy też zakazu stosowania oleju palmowego, gdyż nie widzi żadnego zagrożenia ze strony tego oleju - dodaje Marek Przeździak.

