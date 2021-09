Prezes Unitop: mamy do czynienia z nierównowagą podaży i popytu

- Destabilizacja na rynku dostaw jest czymś co spędza sen z powiek. Chciałbym powiedzieć, że to było przejściowe - mówi Marek Moczulski, prezes zarządu.

Marek Moczulski, prezes zarządu Unitop wylicza listę wyzwań dla sektora spożywczego/ fot. PTWP

Czy destabilizacja na rynku dostaw jest czymś co spędza panu sen z powiek?

- Niestety tak. Chciałbym powiedzieć, że to było przejściowe. Tak myśleliśmy jeszcze rok temu, że to już za nami, bo wówczas były porwane łańcuchy dostaw w zakresie transportu, w zakresie dostaw materiałów, surowców, opakowań. I wydawało się, że to będziemy mieć za sobą a niestety tak się nie stało, bo w tej chwili wręcz nasiliły się niektóre tendencje. Chociażby transport morski. W tej chwili nie dość, że on kosztuje kilkukrotnie więcej niż w porównywalnym okresie zeszłego roku, ale nie gwarantuje się w ogóle dostawy na czas i na miejsce, mimo tego, że się płaci znacznie więcej. A porwane łańcuchy dostaw to też jest to, że w tej chwili ceny niektórych surowców, szczególnie opakowań, folii, kartonów - generalnie czynników, które składają się na koszty wytworzenia – nie mówiąc już o kosztach energii, które będą nas bardzo mocno dotykały, kosztach pracy, itd , to mamy do czynienia z czymś, co nazywa się walką o ogień. Bo żeby dostarczyć na czas surowca opakowania to wszyscy muszą sobie je wyrywać niejako mówiąc kolokwialnie z gardeł. Bo mamy do czynienia z pewną nierównowagą podaży i popytu. Popyt odbudowuje się, a podaż ciągle jest problematyczna. Z powodów nie tylko transportowych, ale że fabryki miały przerwy… Wszystko to powoduje ogromną niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji i w jaki sposób my mamy na to zareagować - wylicza prezes Unitop.

Jakich podwyżek możemy się spodziewać i kiedy?

- Rozróżnijmy dwie rzeczy jeśli chodzi o inflację. Ta oficjalna …. To też moim zdaniem jest co najmniej kilkunastoprocentowa, a nie 5-procentowa, - to są moim zdaniem jakieś nieporozumienia. Natomiast mówimy o inflacji B2B czyli tych którzy dostarczają surowca, opakowania itd., to często jest to wzrost od 30 do 300 procent. W zależności od wytworzonego produktu, od jego składników kosztowych, to mamy do czynienia z co najmniej kilkunastoprocentowymi potrzebami podwyżek. Ale to nie zależy tylko od firm. To przecież sieci, retail, itd. I zwykle się w bardzo opóźnionym czasie wprowadza te podwyżki więc nie jestem w stanie dziś powiedzieć jakiej skali podwyżek powinni wszyscy żądać. Z kolei to wszystko zostanie przeniesione na konsumenta. Czyli efektem może być też zmniejszony popyt. Bo jeśli konsument płaci dziś płaci dziś X za cenę energii, jutro i pojutrze będzie płacił X razy 2, razy 3… o tym nikt w ogóle nie mówi, te wszystkie „Zielone łady”, zeroemisyjność itd. Nikt w Europie i w Polsce - i to jest smutne – tak naprawdę nie przeliczył i nie powiedział ludziom wprost: czy zdajcie sobie sprawę, jaka będzie cena waszych towarów które kupujecie, waszych usług które konsumujecie i w związku z tym zapytajcie też producentów, po jakich cenach będą sprzedawać. I w związku z tym, czy będziemy konkurencyjni i czy będziemy mogli zachować stopę taką do jakiej w tej chwili się przyzwyczailiśmy. Powinna być debata na ten temat - alarmuje Marek Moczulski

Lista wyzwań, skarg i zażaleń branży jest długa. Proszę powiedzieć, jakie plany inwestycyjne, plany rozwoju ma Unitop na najbliższe miesiące?

- To nie jest lista skarg i zażaleń, to jest raczej głos, że w gospodarce i we wszystkich aspektach należałoby najpierw policzyć skutki. Poddać to pod osąd, bo być może ludzie tego chcą? Ja tylko mówię to, że Europa poprzez te polityki pozbawia się konkurencyjności. Unitiop obecnie przeprowadza wiele inwestycji w automatyzację, robimy swoje, staramy się coraz bardziej zaistnieć na rynkach zagranicznych. Mamy tylko nadzieję, że nie będzie kolejnych lockdownów, że świat wróci do w miarę jakiejś normalności - mówi Marek Moczulski.