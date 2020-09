Prezes Unitop na EEC2020: udało nam się przejść suchą nogą przez to morze pandemicznej histerii

- Eksportujemy ponad 75 proc produkcji na wiele rynków na świecie i jesteśmy nr 1 w Kanadzie, czy do Australii. Mieliśmy też ogromne plany w USA, gdzie zaczęliśmy rozmowy z dużymi sieciami, ale pandemia zablokowała czy też spowolniła nam proces wejścia do tych sieci. Czyli ta histeria pandemiczna – porwane łańcuchy dostaw i niepewność – powodują, że wprowadzenie nowych produktów na półki zajmuje znacznie więcej czasu niż byłoby to konieczne – mówił Marek Moczulski, prezes Unitop.

- Na początku spotkaliśmy się z sytuacją porwanych łańcuchów dostaw np. kontenery w portach chińskich zostały unieruchomione i przez dwa miesiące walczyliśmy o nie. To nie odbiło się na istotnym spowolnieniu sprzedaży i udało się przejść suchą nogą przez to morze histerii - dodał.

- Jednak teraz zastanawiamy się, co będzie dalej, bo sprzeczne komunikaty międzynarodowych instytucji i histeria w mediach powoduje jeszcze większy strach i to, że ludzie przestają wierzyć. Dlatego myślę, że będziemy mieć do czynienia z kolejnymi etapami niepewności, ale etapami, które powodują na szczęście dla niektórych firm spowolnienie i brak rozwoju, a z kolei dla wielu innych firm szczęściem będzie utrzymanie swojego aktualnego stanu posiadania – podkreślał prezes Unitopu.

- Przeszliśmy suchą nogą, bo chociaż nasze produkty są przekąskowe i snackowe, ale są też o długim terminie przydatności i jednocześnie są bardzo zdrowe i są to słodycze o zdrowym imagu ze względu na ziano sezamowe, które ma wiele składników zdrowotnych. A zatem przeszliśmy suchą nogą, choć mieliśmy problemy jak wszyscy i idziemy dalej – stwierdził Marek Moczulski.

