Prezes Unitop: na Wielkanoc konsumenci chcą odreagować pandemię (wywiad)

Czy tegoroczna Wielkanoc będzie łaskawa dla branży i pandemia oraz obostrzenia temu nie przeszkodzą?

Wprowadzane przez rząd obostrzenia i nieprzewidywalność podejmowanych decyzji sprawiają, że każdy z nas z niepokojem patrzy w przyszłość. Pandemia wpłynęła na szeroko pojętą branżę słodyczy w Polsce. Słodycze są jednym z największych segmentów rynku FMCG. Branża odczuwa konsekwencje lockdown’ów.

W czasie ograniczeń wszelkie kategorie impulsowe, takie jak batony, rogaliki, musy owocowe czy energetyki miały problem z utrzymaniem dotychczasowej dynamiki wzrostu. Dobrze radziły sobie kategorie tabliczek czekoladowych czy też wafli familijnych. Należy jednak podkreślić, że rynek słodyczy w Polsce jako całość był na podobnym poziomie w porównaniu do ubiegłego roku.

Jak może wyglądać w tym roku ten najważniejszy sprzedażowo czas dla branży słodyczy?

Dane rynkowe pokazują, że polski konsument nie oszczędza na świętach. Średnio Polacy na zakupy wielkanocne wydadzą w tym roku między 300, a 400 złotych, co stanowi wzrost w stosunku do ubiegłego roku – wówczas była to kwota między 200 a 300 złotych.

Skąd ta zmiana? Ma ona związek przede wszystkim ze wzrostem cen, ale również z nastrojami konsumentów. Ci chcą odreagować pandemiczną rzeczywistość i nie oszczędzać na świętach. Podczas pandemii zmienił się również koszyk zakupowy Polaków – konsumenci przeznaczają więcej pieniędzy na artykuły spożywcze kosztem towarów nieżywnościowych czy usług.

W jaki sposób spółka Unitop przygotowała się do sezonu Wielkanocy?

W ubiegłym roku przy okazji Bożego Narodzenia Unitop przygotował specjalną, szerszą ofertę na chałwę, która wyjątkowo dobrze się sprawdziła. W ofercie marki znalazły się formaty prezentowe w świątecznej szacie graficznej – kartonik 250g i torciki chałwowe 400g w dwóch wariantach smakowych – waniliowo-kakaowym i waniliowym z bakaliami. Oferta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem konsumentów, a w wielu przypadkach brakowało produktów na dodatkowe zamówienia last minute do mniejszych sklepów.

Na zbliżające się święta Wielkanocne nie planujemy dedykowanej szaty graficznej na produkty Unitop, ale przygotujemy atrakcyjną ofertę promocyjną na formaty, które dobrze się sprawdzają w tym okresie: torciki chałwowe o gramaturze 400g, kartonik 250g, mini-chałwę oraz bloki chałwowe – 1,5kg do sprzedaży na wagę. Nasza chałwa jest wyrabiana ręcznie, o czym informujemy konsumentów za pomocą komunikatu umieszczonego na opakowaniach. To szczególnie ważne w okresie świątecznym, kiedy konsumenci poszukują atrakcyjnych produktów najwyższej jakości.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Spółka Unitop (dawniej Agros Trading Confectionary i Unitop-Optima), jest jednym z największych producentów sezamków i chałwy w Europie, a także znanym eksporterem innych polskich wyrobów cukierniczych. W 2018 roku podjęto decyzję o rozwoju portfolio markowych wyrobów na rynku polskim. Obecnie firma zatrudnia ok 400 osób. Jej właścicielem i jedynym akcjonariuszem jest mBank.

Zakład i siedziba Unitopu mieszczą się w Łodzi. Fabryka powstała w 1945 roku i jest znana z dbałości o tradycję i jakość wyrobów sezamowych. Do dziś chałwa jest wyrabiana ręcznie, co pozwala utrzymać jej oryginalny smak oraz charakterystyczną włóknistą konsystencję.

