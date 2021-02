Prezes Unitop: UE przestaje być miejscem swobodnego przepływu towarów i usług

Czesi chcą regulować ustawą ilość czeskiej żywności na sklepowych półkach, choć w ramach wspólnego rynku UE nie powinno być żadnych barier w wymianie dóbr i usług.

Czeski parlament uchwalił 20 stycznia 2021 roku przepisy, zgodnie z którymi od 2022 roku w tamtejszych dużych sklepach (powyżej 400 m kw.) będzie musiało znaleźć się co najmniej 55 proc. produktów wyprodukowanych w Czechach, a do 2028 roku wskaźnik ten ma wzrosnąć do co najmniej 73 proc.

Jak Unitop postrzega tę decyzję Czech jako eksporter chałwy i sezamków?

- UE przestaje powoli być miejscem swobodnego przepływu towarów oraz usług. Jest to proces trwający od dłuższego czasu. Tzw. stare kraje Unii przy pełnej aprobacie KE wprowadzają regulacje likwidujące wolny rynek usług, czego jaskrawym przykładem jest chociażby sprawa tzw. „pracowników delegowanych”, przewozu międzynarodowego – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Marek Moczulski.

- Znajduje to naśladowców i niestety mam obawy, że może być jeszcze gorzej. Pokusa autarkizacji gospodarki może się tylko nasilić, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Ludzie wybrali ideę Wspólnoty Europejskiej, a stopniowo otrzymują w pakiecie europejskie superpaństwo ograniczające wolność gospodarczą – dodaje prezes Unitop, firmy produkującej chałwę i sezamki.

Nowymi ograniczeniami w Czechach mogą zostać objęte podstawowe artykuły spożywcze importowane przez Czechy, m.in. mięso, warzywa i owoce oraz nabiał. Obowiązek nie będzie dotyczył małych sklepów, ani sklepów specjalistycznych np. z winami lub serami. Obecnie ustawą zajmuje się Senat, później będzie ona wymagała jeszcze podpisu prezydenta.

Czechy są bardzo ważnym rynkiem dla polskich eksporterów żywności. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego w okresie I–XI 2020 roku polskie firmy sprzedały do Czech produkty pochodzenia zwierzęcego o wartości prawie 2 mld zł, produkty roślinne za ponad 780 mln zł oraz gotowe artykuły spożywcze warte ponad 3 mld zł. Główne pozycje eksportowe to: wszystkie gatunki mięsa, filety rybne, masło, sery i twarogi, warzywa, owoce, kawa, papierosy, chleb, wyroby cukiernicze, słodycze, przetwory spożywcze.

