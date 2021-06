Prezes Unitop o Polityce Przemysłowej Polski: brak rozwiązań na już

Prezes Unitop, jako przedstawiciel branży słodyczy, pozytywnie ocenia Politykę Przemysłową Polski, jednak w dokumencie brak jest konkretnych rozwiązań na już, a chaos komunikacyjny ze strony rządu zdecydowanie nie sprzyja prowadzeniu biznesu. Ponadto przedsiębiorcy oczekują od rządu dialogu i możliwości funkcjonowania w stabilnych warunkach - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Marek Moczulski, prezes zarządu Unitop.

Autor: Barbara Woźniak

Data: 16-06-2021, 12:07

Polityka Przemysłowa Polski w teorii ma za zadanie ochronę naszych rodzimych przedsiębiorstw przed wstrząsami gospodarczymi i zapewnienie szeroko pojętej stabilności oraz rozwoju firm po trudnych miesiącach. Kluczowy będzie jednak sposób realizacji założeń Polityki Przemysłowej Polski.

Prezes Unitop, jako przedstawiciel branży słodyczy, pozytywnie ocenia Politykę Przemysłową Polski, jednak w dokumencie brak jest konkretnych rozwiązań na już, a pogłębiająca się recesja na rynku i chaos komunikacyjny ze strony rządu zdecydowanie nie sprzyjają prowadzeniu biznesu.

Przedsiębiorcy oczekują od polskiego rządu dialogu, szybkiego działania i możliwości funkcjonowania w stabilnych warunkach. Władza powinna poznać perspektywę grupy, której regulacja ma dotyczyć oraz przedstawić koszty, jakie nowe regulacje wygenerują względem danych grup.

Koszty działań rządu ponosi konsument, co widać na przykładzie podatku cukrowego. Jakakolwiek wprowadzana regulacja musi usprawniać biznes.

Polityka Przemysłowa Polski ma chronić polskie firmy

- Polityka Przemysłowa Polski w teorii ma za zadanie ochronę naszych rodzimych przedsiębiorstw przed wstrząsami gospodarczymi i zapewnienie szeroko pojętej stabilności oraz rozwoju firm po trudnych miesiącach. Zawarte w niej elementy powinny cieszyć polskich przedsiębiorców, dla którzy zarówno miniony, jak i obecny rok są ciężkie. Kluczowy będzie natomiast sposób realizacji założeń Polityki Przemysłowej Polski - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Marek Moczulski, prezes zarządu Unitop.

- Sektor przemysłowy odgrywa ogromną rolę w procesie budowy polskiej gospodarki. W pierwszych miesiącach pandemii nasza spółka – tak, jak wiele innych przedsiębiorstw produkcyjnych – borykała się z zerwanymi łańcuchami dostaw czy ograniczonymi możliwościami handlowymi. Na szczęście udało nam się wyjść obronną ręką z tej sytuacji oraz dostosować produkcję do nowych wymogów sanitarnych - dodaje.

Branża słodyczy pozytywnie ocenia Politykę Przemysłową Polski

Prezes Unitop mówi też, że jako przedstawiciel branży słodyczy pozytywnie ocenia Politykę Przemysłową Polski.

- Z perspektywy naszej branży dokument oceniam pozytywnie. Eksperci zdefiniowali problemy i bariery rozwojowe naszej branży, zaproponowali pewne rozwiązania z wykorzystaniem instrumentów legislacyjnych, programowych i instytucjonalnych. Chociażby ujednolicenie na poziomie ogólnopolskim interpelacji przepisów przez urzędy kontrolne to dobry kierunek – mówi też prezes Unitop, spółki produkującej chałwę i sezamki.

- Zawsze będę popierał wszelkie zmiany legislacyjne, które mają na celu ułatwienie pracy przedsiębiorcom. Istotny jest również rozwój przemysłu 4.0 i inwestycje w automatyzację oraz robotyzację. Cieszy mnie działanie w kierunku podnoszenia jakości kształcenia branżowego z ukierunkowanie absolwentów na podjęcie pracy w przemyśle - dodaje.

- Nie ukrywam, że w naszej fabryce produkcja chałwy odbywa się w sposób precyzyjny, a pozyskanie z rynku wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych jest coraz trudniejsze. Podjęcie współpracy na linii uczelnia – pracodawca może pomóc w poszukiwaniu, a następnie szkoleniu pracowników – mówi też Marek Moczulski.

Polityka Przemysłowa Polski - brak konkretnych rozwiązań na już

Marek Moczulski wskazuje jednak, że w dokumencie brak jest konkretnych założeń, który miałyby odpowiadać na potrzeby przedsiębiorców tu i teraz.

- Patrząc jednak szerzej nie widzę w tym dokumencie konkretnych założeń, który miałyby odpowiadać na potrzeby przedsiębiorców tu i teraz. Pogłębiająca się recesja na rynku i chaos komunikacyjny ze strony rządu zdecydowanie nie sprzyjają prowadzeniu biznesu – wskazuje Marek Moczulski.

- Wielokrotnie podkreślałem, że jako przedsiębiorca oczekuję od polskiego rządu dialogu. Władza powinna poznać perspektywę grupy, której regulacja ma dotyczyć oraz przedstawić koszty, jakie nowe regulacje wygenerują względem danych grup - dodaje.

- Ponadto oczekuję szybkiego działania i możliwości funkcjonowania w stabilnych warunkach. Nakładanie kolejnych podatków na wybrane grupy również powinno być konsultowane ze środowiskiem biznesowym. Koszty działań rządu ponosi konsument, co doskonale widać na przykładzie podatku cukrowego. Pamiętajmy o tym, że jeśli jakakolwiek regulacja jest wprowadzana to ona musi usprawniać biznes – podkreśla też prezes Moczulski.

Polityka Przemysłowa Polski ma być - jak zapowiedział wicepremier Jarosław Gowin prezentując stworzony przez jego resort nowy program - "kołem zamachowym polskiego przemysłu" i ma odpowiadać na postulaty i potrzeby branży przemysłowej, a także ma być kontynuacją Białej Księgi Rozwoju Przemysłu.

Polityka Przemysłowa Polski to dokument strategiczny, a narzędziami służącymi do jego realizacji mają być m.in. deregulacja przepisów (m.in. w ramach tarczy prawnej), kontrakty branżowe (zasady i reguły współpracy poszczególnych branż z państwem w perspektywie wieloletniej), polityka zakupowa (instrument definiujący możliwości wykorzystania zamówień publicznych do wspierania rozwoju gospodarki), agendy badawcze oraz sektorowe programy B+R. Celem Polityki Przemysłowej Polski ma być też wzmocnienie polskiego eksportu i skuteczne pozycjonowanie polskich firm na globalnych rynkach.