Prezes Unitop: w branży słodyczy nie jest źle, rozwijamy się (wideo)

Ograniczenia pandemiczne wpłynęły na wiele sektorów gospodarki w tym branżę słodyczy i przekąsek. Jednak nie jest tak źle jak mogłoby być i kategoria słodyczy zachowała się bardzo stabilnie, bo rynek słodyczy wzrósł w ubiegłym roku o 0,4 proc. - mówi Marek Moczulski, prezes Unitop, producenta sezamków, chałwy i słodkich przekąsek.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 18-05-2021, 08:07

Marek Moczulski: Unitop w planie strategicznym zakłada umocnienie pozycji na wielu rynkach zagranicznych i wejście na nowe. W ciągu następnego roku, a potem w kolejnym roku chce podwoić sprzedaż. fot. Unitop

Wartość sprzedaży paczkowanych słodyczy przekroczyła w 2020 roku 13 miliardów złotych, a dużą część rynku, która nie jest objęta badaniami, stanowią też produkty luzem. Istotny wzrost w tym czasie zanotowały produkty przyjemnościowe jak np. tabliczki czekoladowe, ale też produkty do wspólnej konsumpcji jak ciastka czy wafle familijne.

Jednym z kanałów, który istotnie wzrósł w czasie pandemii to kanał dyskontowy, a także e-commerce.

Unitop z sukcesem rozwija sprzedaż w Polsce poprzez nowe formy podania sezamków czy chałwy, a także nowe smaki. Zapowiada nowości na maj i czerwiec.

Unitop w planie strategicznym zakłada umocnienie pozycji na wielu rynkach zagranicznych i wejście na nowe. W ciągu następnego roku, a potem w kolejnym roku chce podwoić sprzedaż.



- My jako producent sezamków, chałwy i innych zdrowych przekąsek, działamy w kategorii, która jest jedna z największych, bo sama wartość paczkowanych słodyczy przekroczyła w ubiegłym roku 13 miliardów złotych, a dużą część, która nie jest objęta badaniami, stanowią produkty luzem i np. czekolady i praliny stanowią około jednej trzeciej wartości sprzedaży, którą też trzeba mierzyć – mówi Marek Moczulski.

Dodaje, że poszczególne segmenty tego rynku zachowywały się bardzo różnie, ponieważ ludzie inaczej zachowują się, gdy siedzą w domu, a inaczej, gdy są w drodze np. do pracy czy na spacer.

- Zaobserwowaliśmy np. bardzo istotny wzrost w tym czasie produktów przyjemnościowych, czyli kategorii takich jak tabliczki czekoladowe, ale też produktów do wspólnej konsumpcji jak ciastka czy wafle familijne, jednak kosztem innych segmentów – ocenia prezes Unitop.

Wskazuje też, że jednym z kanałów, który istotnie wzrósł w czasie pandemii to kanał dyskontowy, a także e-commerce. – Z drugiej strony trzeba pamiętać, że żywność rządzi się innymi prawami (…) i sprzedaż stacjonarna nie ma powodów do paniki – wskazuje prezes Unitop.

Unitop: rozwój w Polsce

Unitop, którego bardzo znaczącą część sprzedaży stanowi eksport, zwraca też mocno uwagę na rynek polski, gdzie udział Unitopu w segmencie chałwy wynosi niemal 50 proc., zaś w ostatnim kwartale sprzedaż chałwy wzrosła o 45 proc. w ujęciu rdr. Z kolei sprzedaż sezamków wzrosła o 20 proc. kdk.

Prezes wskazuje, że spółka Unitop z sukcesem rozwija sprzedaż w Polsce poprzez nowe formy podania sezamków czy chałwy, a także nowe smaki.

- Dalej rozwijamy naszej portfolio i jeszcze w maju na rynek trafią nowe warianty smakowe naszej chałwy, a w czerwcu będziemy mieć nowe produkty w segmencie sezamków (…) w naszym tzw. pipelinie mamy bardzo wiele nowych produktów, które pozwolą nam rozwinąć tę kategorię i penetrację naszych produktów niszowych – mówi Marek Moczulski.

Unitop chce umacniać się za granicą

Mówiąc o eksporcie prezes Unitop zwraca uwagę, że działając na rynkach zagranicznych trzeba być konsekwentnym, ważna jest też m.in. wysoka jakość produktów, ich smak i takie cechy jak prozdrowotność, stąd sukces Unitop w innych krajach. – Produkujemy nawet chałwę do Grecji – podkreśla Marek Moczulski i zaznacza, że chałwa Unitop produkowana jest ręcznie, co konsumenci dostrzegają i doceniają nawet w znanej z produkcji chałwy Grecji.

Wskazuje też, że w różnych krajach różne są preferencje konsumentów. Np. w krajach arabskich konsumowane są produkty bardzo słodkie i ważna jest właśnie ta słodycz oraz wszystko, co jest na miodzie, czyli m.in. sezamki i krówki.

Prezes Unitop zdradził też, że w planie strategicznym firma założyła sobie umocnienie pozycji na wielu rynkach zagranicznych, ale też zidentyfikowała kilka rynków nowych lub nie do końca nowych, ale z ogromnym potencjałem. – O ile nie będzie kolejnej fali pandemii i zamknięć to jestem przekonany, że w ciągu następnego roku, a potem kolejnego podwoimy swoją sprzedaż - zdradza też Marek Moczulski.

Trendy konsumenckie w polskiej branży słodyczy

Prezes podkreśla, że wciąż bardzo istotny jest trend prozdrowotny, trend dobrego samopoczucia i to się w pandemii nie zmieniło, a nawet umocniło.

- Ludzie chcą, aby jedzenie, które przygotowują sami czy kupują, było zdrowe. I to jednocześnie jest ważne dla kategorii przekąsek, bo jeśli będą one zdrowe to będą konsumowane. Dla konsumentów istotne jest bowiem zdrowie fizyczne i psychiczne, dlatego będą preferowane te przekąski, te które mają przesłanie prozdrowotności, a nasze przekąski sezamki czy chałwa są akurat bardzo zdrowe i bardzo niszowe – podkreśla Marek Moczulski wskazują jednocześnie, że dla konsumentów ważna jest cena, zwłaszcza w czasach kryzysu, oraz jakość, a także właśnie trendy prozdrowotne.