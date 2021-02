Prezes Unitop: Podatek od reklam dotknie wszystkich, budżet państwa też

Pytany o wpływ nowych i planowanych podatków jak m.in. podatek cukrowy czy podatek od przychodów z reklam dla mediów na branżę słodyczy i gospodarkę Marek Moczulski mówi: - „Każdy nakładany podatek negatywnie odbije się przede wszystkim na kieszeni konsumentów”.

- Świetnym przykładem jest podatek cukrowy, który spowodował podniesienie cen napojów słodzonych nawet o 40 procent. I każdy z nas odczuwa tę podwyżkę. Podatek cukrowy na razie nie dotyczy branży słodyczy, ale jeśli zostałby wprowadzony to czeka nas znacząca podwyżka cen tych produktów – podkreśla Marek Moczulski.

- Na przedsiębiorców nie powinny być nakładane nowe podatki, zwłaszcza w sytuacji kryzysu. Widać, że państwo próbuje łatać dziurę budżetową. Rozwiązaniem jest zniesienie wybranych obostrzeń i umożliwienie prowadzenia biznesów. Wówczas przychody do budżetu państwa na pewno wzrosłyby. Kolejne obciążenia dla przedsiębiorców to widmo upadku wielu firm - zaznacza.

Marek Moczulski podkreśla, że podczas wprowadzania nowych regulacji potrzebne są dokładne wyliczenia, podawanie skutków danej regulacji i przede wszystkim konsultacje społeczne.

- W przeciwnym razie może dojść do protestów wybranych grup, których nowe podatki będą dotyczyć. Już dochodzi do demonstracji, co widać po proteście mediów, gdzie nie można było nie zauważyć akcji. Sytuacja, gdy większość telewizji, stacji radiowych czy portali nie działała przypomina tę, gdy rozpoczął się stan wojenny w Polsce – wskazuje prezes Unitop, spółki produkującej sezamki i chałwę.

Marek Moczulski zaznacza, że nie od dziś wiadomo, że reklama jest dźwignią handlu.

- Ograniczenie jej może przyczynić się do zmniejszenia konsumpcji, która już teraz jest na najniższym poziomie od lat, a ta z kolei wpływa na PKB. Badania pokazują, że każda złotówka wydana na reklamę przekłada się na 7 zł wzrostu PKB. Wprowadzony podatek dotknie przedsiębiorców, a w konsekwencji też budżet – wskazuje prezes Unitop.

- Podkreślam, że podczas spowolnienia gospodarczego nie powinny być nakładane dodatkowe podatki. Niemcy zmniejszają VAT, Czesi – podatek dochodowy, a w Polsce cały czas powstają nowe regulacje, które dotkną przede wszystkim każdego z nas – zaznacza.

