Prezes Unitop: w 2020 r. branża słodyczy odczuła spowolnienie i dopiero w 2021 powróci do wzrostów (wywiad)

Jak ocenia Pan kondycję branży słodyczy i przekąsek po ponad pół roku trwania pandemii? Czy branża najgorsze ma już za sobą czy jednak to jest dopiero przed nią? Jakie przeciwności były najbardziej uciążliwe w tym czasie?

Branża słodyczy należy do jednego z największych segmentów rynku spożywczego. W ostatnich latach notowała rozwój i zwiększenie sprzedaży w całej Europie. W 2019 r. przychody ze sprzedaży słodyczy w Europie wyniosły 165,0 mld euro i odnotowały w stosunku do 2018 r. wzrost na poziomie 1,8%. W okresie 2016-2019 rynek słodyczy stabilnie rósł rocznie średnio o 2,1% r/r. Według prognoz w 2020 r. wartość przychodów tego rynku odnotuje spadek o 3,5% do 159,3 mld euro w wyniku recesji spowodowanej przez epidemię COVID-19. Do 2025 r. przychody ze sprzedaży słodyczy we wszystkich segmentach powrócą do systematycznego wzrostu – rosnąc średnio rocznie o 3,3% r/r.

Po pół roku trwania pandemii w Polsce nasza rodzima branża odczuła lekkie spowolnienie. Szacuje się, że dopiero w 2021 roku mogą nastąpić wzrosty. Rynek słodyczy w Polsce wygenerował w 2019 r. przychody w wysokości ponad 6,7 mld euro. Pandemia koronawirusa będzie skutkowała obniżeniem przychodów branży w 2020 r. o 7,0% do 6,3 mld euro.

Sprzedaż naszych produktów: sezamków i ręcznie wyrabianej chałwy jest na podobnym poziomie. Polacy cenią sobie tradycyjne słodycze i chętnie po nie sięgają.

Unitop to jeden z największych producentów chałwy i sezamków w Europie, a duża część naszych produktów jest eksportowana. Ograniczenia związane z przemieszczaniem się mocno wpłynęły na naszą działalność. Do dziś wstrzymane jest nasze wejście do niektórych sieci, np. w Stanach Zjednoczonych. Bez bezpośrednich kontaktów prowadzenie rozmów handlowych jest utrudnione, gdy możemy porozumiewać się jedynie online, za pomocą komunikatorów internetowych.

Jak wyglądały ostatnie miesiące w Unitop? Jakimi sposobami firma radziła sobie w tym bezprecedensowym czasie pandemii i jakie kroki podejmowała dla bezpieczeństwa produkcji i pracowników?

Cały czas dbamy o to, aby nasi pracownicy byli bezpieczni. Zapewniamy im odpowiednie środki ochrony, a wszędzie tam, gdzie to możliwe wprowadzamy pracę zdalną. Ponadto każdy, kto wchodzi na teren fabryki musi mieć zmierzoną temperaturę, a grafiki są układane w taki sposób, aby zmiany się nie krzyżowały. Czujemy się odpowiedzialni za naszych pracowników i ich rodziny, dlatego dla nas priorytetem jest utrzymanie zatrudnienia.