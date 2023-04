Zwraca uwagę, że informacje z agencji badawczych, które patrzą globalnie na rynek czekolady, również pozwalają patrzeć w przyszłość z umiarkowanym optymizmem. Dane wskazują, że rynek będzie rozwijał się stabilnie, choć nie dynamicznie.

Zapytany, jak ocenia sytuację z łańcuchami dostaw, powiedział iż Wedel kakao importuje z Ghany, więc przyjmując kontynuację aktualnej stabilnej sytuacji politycznej w tym kraju, nie spodziewa się wyzwań w tym zakresie.

Pojawiają się natomiast problemy z innymi surowcami. Najbardziej skrajnym przykładem był olej słonecznikowy, który przed wojną w 75 proc. globalnego zapotrzebowania był produkowany w Ukrainie i w Rosji. Teraz praktycznie źródło tego produktu jest niedostępne - od maja zeszłego roku nie można go było kupić, co dla niektórych producentów stało się naprawdę dużym problemem. W Wedlu nie odczuliśmy tego aż tak dotkliwie, ponieważ tego surowca używaliśmy tylko w procesie technologicznym do wypieku wafli. Zamieniliśmy go na olej rzepakowy, który z kolei jest droższy, co spowodowało kolejny wzrost kosztów produkcji, ale jej nie wstrzymało

- mówi Maciej Herman