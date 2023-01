Oreo i Xbox wprowadzają w Polsce limitowaną wersję ciastek z emblematami tego gamingowego giganta i organizują ogólnopolską loterię konsumencką.

Oreo i Xbox ze wspólną akcją w Polsce; fot. mat.pras.

W styczniu na wielu globalnych rynkach do sprzedaży trafiły ciastka z motywami Xboxa i cyfrowymi dodatkami.

Czytaj: Znana marka ciastek z promocją dla graczy Xbox. Kiedy ruszy w Polsce?

Promocja jest już także dostępna w Polsce.

Oreo dostrzega potencjał gamingu

Rosnąca popularność gamingu to trend, którego Oreo nie mogło przeoczyć! Łącząc siły z Microsoftem, producentem konsol do gry – Xbox, Oreo przedstawia limitowaną edycję ciastek i zaprasza do aktywacji konsumenckiej.

Oreo i Xbox - limitowana edycja ciastek

W limitowanej serii Oreo Original (w wersji 44 g i 176 g z dedykowanymi opakowaniami) konsumenci znajdą na ciastkach 6 różnych emblematów odwzorowujących ikony przycisków na kontrolerze konsoli Xbox.

Loteria Oreo. Jak wygrać 100 tys. zł lub konsolę Xbox Series S?

Oreo zaprasza też do ogólnopolskiej loterii konsumenckiej. Aby wziąć w niej udział, wystarczy kupić dowolne opakowanie ciastek Oreo, zachować paragon lub fakturę imienną, uzupełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej i sprawdzić, czy udało się wygrać. Zgłoszenia do loterii możliwe są od 1 lutego do 30 kwietnia 2023. Do wygrania: nagroda główna - aż 100 000 zł oraz dwadzieścia konsoli Xbox Series S.

Oreo i Xbox - kampania mediowa

W ramach kampanii 360o Oreo stworzyło ciastka z emblematami nawiązującymi do kontrolera Xboxa oraz dedykowane opakowania. Dodatkowo zaplanowano kampanię mediową w kanałach digital promującą zakup limitowanej edycji Oreo i udział w loterii, działania PR w mediach społecznościowych oraz komunikację na nośnikach POS.

Strategią i zakupem mediów zajął się dom mediowy Spark Foundary. Za kreacje digitalowe odpowiada agencją POP. Nad przebiegiem akcji promocyjnej czuwa agencja IQ Marketing, a komunikacją PR zajmuje się Big Picture.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl