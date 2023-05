Od 29 maja batoniki Mars są testowo sprzedawane w Wielkiej Brytanii w papierowych, nadających się do recyklingu opakowaniach, a nie z tworzywa sztucznego.

Batoniki Mars są testowo sprzedawane w papierowych opakowaniach /fot. shutterstock

Nowe opakowania batonów Mars

Batoniki w nowych opakowaniach pojawiły się w 500 spośród ponad 3700 supermarketów sieci Tesco na terenie całego kraju.

Firma Mars Wrigley UK oświadczyła, że celem jest to, by opakowania wszystkich produktów nadawały się do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania, ale przyznała, że w przypadku czekoladowych batoników znalezienie odpowiedniego rozwiązania, które zapewniłoby ochronę czekolady, było wyzwaniem. Obecnie stosowane opakowania Marsa, które są z tworzywa sztucznego, nie nadają się do recyklingu, podobnie jak w przypadku innych batonów czekoladowych czy takich produktów jak opakowania chipsów.

Mars, Snickers i Milky Way mają nowe opakowania

W kwietniu Mars, producent batonów Snickers, Mars i Milky Way wprowadził nowe papierowe opakowania w Australii. Firma deklarowała wtedy, że takie rozwiązanie pojawi także w innych krajach.

Zakaz używania jednorazowych plastikowych opakowań

Od października w Anglii wejdzie w życie zakaz używania jednorazowych plastikowych kubków, sztućców, talerzy i pojemników na żywność, podobny do tych, które już od 2021 r. obowiązują w Szkocji i Walii.

